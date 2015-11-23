سند اجرای طرح مدرن سازی راکتور هسته ای اراک به امضا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین هوا، «هانگ لی» سخنگوی وزارت خارجه چین امروز دوشنبه از همه طرف های مرتبط خواست تا «اقدامات اساسی» برای طراحی مجدد و بازسازی راکتور آب سنگین اراک در ایران را سرعت بخشند.

«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یکشنبه و در دیدار وزیران امور خارجه سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس و سه کشور آمریکا و روسیه و چین، موگرینی و ایران سندی که نقش های محوله به هر یک از طرف های مربوطه را نشان می دهد به امضا رساندند.

بنا به اعلام این خبرگزاری، این سند و طراحی مجدد راکتور آب سنگین اراک بخشی از توافق هسته ای ۱۴ جولای میان کشورهای ۱+۵ و ایران موسوم به «برجام» است.

«هانگ لی» سخنگوی وزارت امور خارجه چین در کنفرانس مطبوعاتی امروز خود در این باره گفت: چین از مشاهده این که همه طرف ها این سند را امضا کرده اند، خوشحال است. این سند راه را برای اجرای طرح مدرن سازی راکتور اراک هموار می کند.



هانگ در ادامه تأکید کرد که سند رسمی مذکور پیش نیازی برای آغاز اقدامات اساسی در راستای بازسازی راکتور اراک است.

وی در ادامه افزود: اکنون که همه طرف ها آن را امضا کرده اند، کار می تواند آغاز شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین خاطر نشان کرد: همه طرف ها باید به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و توافق در خصوص پیشبرد اقدامات اساسی در مسیر این طرح متعهد باشند.

دیپلمات ارشد چینی ادامه داد: چین در طراحی و ساخت راکتور مدرن مشارکت خواهد داشت.