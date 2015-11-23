مربی ثامن بازی را به حاشیه برد/ پیروزی مابه خاطرضعف مربی حریف بود

محمدمهدی ایزدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر پس از پیروزی تیم بسکتبال شهرداری گرگان مقابل ثامن مشهد در زمین حریف، اظهار کرد: مشهد از نظر بازیکن تیم بسیار قدرتمندی است اما مربی بسیار ضعیفی دارد که ما از این موضوع استفاده کردیم و با تغییراتی که در زمین ایجاد کردیم موفق به کسب پیروزی شدیم.

ایزدپناه افزود: تاکید می کنم که مشهد تیم بسیار خوبی دارد و از نظر بازیکن جزو دوتیم برتر و از نظر سرمایه گذاری جزو چهار تیم برتر کشور است اما از روی نیمکت به خوبی هدایت نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: قبل از بازی با بازیکنان، روی نقاط ضعف و قوت حریف کار کردیم و توانستیم در زمین یک بسکتبال روان را ارائه دهیم اما متاسفانه دو خطای فنی از بازیکن خارجی (ریچاردز) اعلام کردند و از دقیقه ۲۴ این بازیکن را از دست دادیم.

وی با اعلام رضایت از عملکرد بازیکنان بیان کرد: بازیکنان شهرداری ۳۴ دقیقه از زمان بازی را بسیار خوب کار کردند و تا قبل از ۶ دقیقه پایانی، تیم حریف به امتیاز ۶۰ هم نرسیده بود که این موضوع نشان دهنده عملکرد خوب بخش دفاعی تیم است.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان تصریح کرد: در ۵ یا ۶ دقیقه پایانی به پرتاب های سه امتیازی روی آوردند و توپ هایشان وارد سبد شد اما ما تا دقیقه ۳۵ با عملکرد خوب دفاعی حریف را شکست داده بودیم.

هواداران گرگانی واقعاً بی نظیر هستند

ایزدپناه بیان کرد:هیچ تیمی به اندازه ثامن بازیکن شوتزن (شوتیست) خوب ندارد و ما می دانستیم که پس از انجام کارهای تاکتیکی کدام بازیکن حریف شوت انجام می دهد ، راه ها را بستیم و اجازه پرتاب به آنها ندادیم.

وی اظهار کرد: آنها تمرکزشان را برای کنترل بازیکن خارجی ما گذاشته بودند و از سایر بازیکنان غافل شدند و ما با جابجایی های درون زمین، بازیکنان پیرامونی را صاحب توپ کردیم و پرتاب های سه امتیازی انجام دادیم.

وی با تمجید از عملکرد هجومی تیم شهرداری گفت: کسب ۸۷ امتیاز نشان می دهد در حمله بسیار خوب عمل کردیم و بسکتبالی ارائه کردیم که قطعاً مردم مشهد خوشحال خواهند شد.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان درباره حضور تماشاگران گرگانی در سالن مسابقه، اظهار کرد: هواداران بسکتبال گرگان واقعاً بی نظیر هستند و امروز با تمام وجود تیم گرگان را تشویق کردند و کوچکترین بی احترامی نکردند.

سخنان مربی ثامن در شأن بسکتبال ایران نبود

محمدمهدی ایزدپناه به بیان رفتار تماشاگران حریف پرداخت و گفت: متاسفانه برخی تماشاگران مشهدی فحاشی کردند و روی ما و بازیکنان آب دهان پرتاب کردند اما ما به بزرگواری مردم فهیم مشهدمقدس و امام رضا(ع) آنها را می بخشیم.

ایزدپناه در ادامه در مورد رفتارهای مربی تیم ثامن بیان کرد: من در مصاحبه ای که روزهای اخیر انجام داده ام گفته بودم باتوجه به حساسیت بازی ها بهتر است از تیم ها تست دوپینگ گرفته شود و به تیم خاصی اشاره نکردم.

وی افزود: اما مثل اینکه مشهدی ها به خودشان گرفتند و این موضوع درست نیست فردی که جایگاهی در بسکتبال نداشته، حد خود را نمی داند و حرف هایی مطرح می کند که در شأن خانواده بسکتبال ایران نیست.

وی تصریح کرد: به قول معروف آن که حسابش پاک است از محاسبه چه باک است؟ چرا آن جمله من وی را نگران کرده است؟ مگر من از تیم آنها نام بردم؟

مربی حریف بازی را به حاشیه کشاند

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان خاطرنشان کرد: شما دیدید که در سال های گذشته بعضی از بازیکنان یکی دوتیم دوپینگی بودند و حرف من این بود که این موضوع کنترل شود تا تیم ها سوء استفاده نکنند و لکه ننگ بر دوپینگ بر پیشانی بسکتبال ایران نماند.

ایزدپناه یادآور شد: بسکتبال گرگان قدمتی ۶۰ ساله دارد و قدیمی ترین تیم لیگ کشور است و بهترین تماشاگران را دارد و مربی حریف نمی تواند همه این موضوعات را نادیده بگیرد و به جای پرداختن به مسائل فنی، بازی را به حاشیه ببرد.

به گفته وی، ثامن تیم قدرتمندی است و نباید در خانه بازنده شود. مشهدی ها اگر به جای کشیدن بازی به حاشیه به دنبال بازی فنی بودند شاید می توانستند بازی را پیروز شوند.

گفتنی است؛ از هفته هشتم رقابت های لیگ برتر بسکتبال، تیم شهرداری گرگان در مشهد مقابل ثامن این شهر با نتیجه ۸۷ بر ۷۲ به پیروزی دست یافت.