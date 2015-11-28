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۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۵

سرمربی تیم هندبال پاس همدان:

سهمیه لیگ برتری تیم هندبال پاس همدان باید حفظ شود

سهمیه لیگ برتری تیم هندبال پاس همدان باید حفظ شود

همدان- سرمربی تیم هندبال پاس همدان با اشاره به پتانسیل بازیکنان تیم هندبال پاس همدان گفت: به دنبال حفظ سهمیه لیگ برتری تیم هندبال پاس همدان هستیم.

مجید مشایخی پور در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه تعطیلات لیگ برتر هندبال به سود تیم هندبال پاس همدان بود، اظهار داشت: در این تعطیلات به‌خوبی بر روی نقاط ضعف و قوت تیم هندبال پاس کارکرده‌ و تمرینات سخت و فشرده‌ای در این چندروز انجام دادیم.

وی با بیان اینکه باقدرت برای شروع بازی‌ها آماده هستیم ابراز امیدواری کرد که نتایج به دست آمده در ۵ دیدار گذشته جبران شود.

سرمربی تیم هندبال پاس همدان با اشاره به دیدار هفته ششم تیم هندبال پاس همدان گفت: پنجشنبه ۱۲ آذرماه مهمان تیم هندبال خلیج‌فارس بهبهان هستیم.

مشایخی پور با بیان اینکه این تیم با ۲ امتیاز در رده پنجم جدول قرار دارد و امیدوار به کسب نتیجه در این دیدار هستیم، عنوان کرد: ازنظر بازیکن هیچ مشکلی نداریم و بازیکنان در سطح فنی بسیار بالایی قرار دارند.

وی بابیان اینکه به دنبال حفظ سهمیه لیگ برتری هندبال برای استان همدان هستیم، بیان کرد: حضور یک تیم ورزشی در سطح اول ورزش افتخار بزرگ برای ورزش استان همدان است و حفظ این سهمیه نیاز به تلاش فراوان دارد.

سرمربی تیم هندبال پاس همدان یادآور شد: با حفظ این سهمیه در سال جاری، از سال آینده به‌طورقطع با کسب تجربه و تلاش‌های بیشتری برای کسب جایگاه مناسب وارد لیگ برتر هندبال خواهیم شد.

مشایخی پور با اشاره به ترکیب بازیکنان هندبال پاس گفت: بیش از ۹۰ درصد تیم هندبال پاس همدان از بازیکنان بومی تشکیل‌شده و تا جایی که برایمان مقدور بوده از ظرفیت استان همدان استفاده کرده‌ایم.

وی عنوان کرد: کادر فنی تیم هندبال پاس ۱۰۰ درصد بومی بوده و این موضوع نشان‌دهنده پتانسیل بالای هندبال استان همدان است.

کد مطلب 2976972

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