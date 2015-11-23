مرکز یادگیری محلی در روستای انجيرک دزفول راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شیرین صحرایی عصر امروز دوشنبه در هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان دزفول با بیان اینکه مراکز یادگیری محلی در واقع مکانی هستند برای تحقق شعار «آموزش برای همه است»، اظهار کرد: این امر چندین سال است که از سوی یونسکو برای کشورهایی که دارای جمعیت زیاد کم سواد و بیسواد هستند مطرح شده تا گامی برای کاربردی کردن آموزش بزرگسالان باشد.

وی با اشاره به اینکه طرح احداث مراکز يادگيري محلی در ایران از سال ۷۹ و در دو استان فارس و ایلام به صورت آزمایشی آغاز شد، گفت: بدین ترتیب پس از موفقیت طرح مذکور از سال ۸۱ تا ۸۸ حدود ۶ هزار مرکز یادگیری محلی در کشور تاسیس شدند.

شیرین صحرایی با بیان اینکه در این مراکز تمام افراد بی سواد و کم سواد با سن بالای ۱۰ سال در سه دوره آموزش می بینند، عنوان کرد: روستای اجيرک دزفول چهار هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت دارد که از این میزان حدود ۲۰۰ نفر از والدین دانش آموزان انجيرکي بیسواد مطلق و هزار و ۵۰۰ نفر نیز کم سواد هستند؛ بنابراین با توجه به امکان سنجی و نیاز سنجی هایی که با مسئولان محلی و بخشدار انجيرک انجام دادیم مقرر شده تا در روزهای آینده مرکز یادگیری محلی در مدرسه راهنمایی آمنه این منطقه تاسیس شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۶۰ نفر از مردم انجيرک براي این مرکز ثبت نام کرده اند، افزود: پیش بینی می شود که تاپایان ماه، آمار این ثبت نام به ۱۰۰ نفر برسد. ضمن اینکه امسال با توجه به شرایط، این مرکز به صورت دولتی اجرا خواهد شد تا در دوسال آینده به ترتیب به صورت مشارکتی و سپس غیر دولتی اداره شود.

لزوم همکاری فرمانداری در تجهیز مرکز

شیرین صحرایی حمایت فرمانداری و سایر دستگاه ها برای پشتیبانی و تجهیز این مرکز را خواستار شد و گفت: چون مردم انجيرک می توانند روزانه به این مرکز مراجعه کنند بنابراین ایجاد یک کتابخانه برای افزایش آگاهی افراد کم سواد از نیازهای این مرکز است که امیدوار هستیم نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان و دیگر اداره ها در این امر تعامل لازم را داشته باشند.

تجلیل از بسیجیان فرهنگی

مسئول بسیج فرهنگیان دزفول نيز در اين نشست با بیان اینکه در سال های گذشته نزدیک به ۳۵ حلقه صالحین در سطح فرهنگیان دزفول ایجاد شده است، اظهار کرد: امسال نیز ۴۲ حلقه صالحین جدید در مراکز آموزشی با همکاری فرهنگیان راه اندازی کرده ایم.

غلامحسین پرهیزگار همچنین از برگزاری جشنواره علمی پژوهشی ویژه معلمان در دی ماه سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون ۸۰ معلم بسیجی دزفولی برای ارائه مقالات خود و حضور در این جشنواره کشوري اعلام آمادگی کرده اند و ما نيز برای آنها کلاس های تخصصی مقاله نویسی برگزارخواهيم کرد. ، ضمن اینکه این کلاس به عنوان ضمن خدمت برای معلمان محسوب خواهد شد.

وی عنوان کرد: مقرر شده به زودي از هفت فرهنگی بسیجی دزفولی در حوزه های معاونت و کارشناسی و همچنين از هفت نفر از حلقه های صالحین به مناسبت هفته بسیج تجلیل به عمل آوریم.

ضرورت نوسازی وسایل ورزشی مدارس

کارشناس مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش دزفول نیز در این نشست با بیان اینکه المپیادهای ورزشی موجب تربیت نسلی شاداب و سالم، استعداد یابی ورزشی و توسعه مهارت های ورزشی توسط دانش آموزان خواهند شد، اظهار کرد: در اجرای طرح های المپيادي در دو سال گذشته، بیش از ۸۰ درصد از مدارس ابتدایی شهرستان اعلام همکاری کرده اند که برخی در حال اجرا هستند. ضمن اینکه ۶۰ درصد مدارس متوسطه اول و دوم نيز برای اجرای این برنامه های المپيادي ورزشی اعلام همکاری کرده اند.

سعید پاکدلان با اشاره به اینکه این المپیادهای ورزشی برون مدرسه ای از آذرماه آغاز و تا اسفند ادامه دارند، گفت: در بحث کانون های ورزشی و مدارس ورزشی تخصصی نیز ما در دزفول حدود هزار و ۷۰۰ دانش آموز داریم که به صورت مستمر در فعالیت های ورزشی آموزش و پرورش شرکت می کنند.

وی یکی از نیازهای ورزشی آموزش و پرورش را بهسازي، نوسازی و استاندارد سازی وسایل ورزشی آموزشگاه ها برشمرد و عنوان کرد: هرچند این پروژه در دو و سه سال اخیر آغاز شده اما با توجه به کمبود اعتبارات آموزش و پرورش سایر ارگان ها باید همکاری کنند تا تحولات ورزشی با سرعت بیشتری در مدارس اجرا شوند.