اجراي طرح مبارزه با موريانه ها در يزد

به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس محمد حسن خادم زاده درادامه افزود : موريانه درنقاط كويري و گرم، بيشترين آسيب را به بناهايي ازجنس كاه گل ، خشت و چوب وارد مي كند و اين خسارات تقريبا جبران ناپذيراست.

وي اظهار داشت : از يك سال گذشته با راه اندازي آزمايشگاه و مركز تحقيقات موريانه ، اقدامات مناسبي در اين باره انجام شده است و هم اكنون 4 محقق و كارشناس در اين عرصه فعاليت مي كنند.

خادم زاده گفت : تا كنون طرح مبارزه با موريانه در 5 بناي تاريخي با نام هاي بقعه سيد ركن الدين ، بقعه سيد شمس الدين ، خانه حسينيان ، مسجد فهرج و بقعه گند هشت يزد اجرا شده ونتايج خوبي نيز داشته است.

به گفته وي مسجد شيخي ها ، بقعه سهل بن علي ، بقعه شيخ احمد فهادان ، بقعه كماليه ، خاه آقا و مدرسه ضيائيه نيز از جمله بناهايي است كه موريانه به آن آسيب زده است و به زودي طرح مذكور در اين بناها نيز اجرا مي شود.

مدير پايگاه ميراث فرهنگي و گردشگري يزد با تشريح جزئيات اين طرح، افزود: ابتدا سيستم تله گذاري با هدف برآورد وجود موريانه هاي خسارت زا با قراردادن مقواي ردياب يا مانيتوري در محوطه هاي اطراف بناي تاريخي انجام مي شود و در صورت وجود موريانه ، مقواي آلوده به سموم تخريبي در اين محوطه ها گذاشته مي شود تا به مرورزمان موريانه ها از بين بروند .