هرچه اقدامات ما متمرکزتر شود داعش زودتر شکست می خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت خارجه آمریکا، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه ان بی سی مدعی شد که کشورش سیاست صحیحی را در مقابل گروه تروریستی داعش در پیش گرفته است.

وی در پاسخ به سئوالی درباره اوضاع امنیتی در آمریکا گفت: به شما اطمینان می دهم که با تهدید خاصی مواجه نبوده و شواهدی نیز دال بر آن در دست نداریم. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر بسیاری از کارشناسان مکرراً به ما گفته اند که سئوال مطرح تکرار رخداد مذکور نیست؛ بلکه زمان آن مورد نظر است. با این حال با فعالیت نهادهای مختلف امنیتی بسیاری از توطئه ها علیه آمریکا خنثی شده اند.

وزیر امور خارجه آمریکا بدون اشاره به فقدان قصد واقعی این کشور برای مقابله با تروریست ها، درباره راهبرد این کشور در مقابل داعش مدعی شد: آنچه مبرهن است این است که داعش هنوز شکست نخورده است. ۴ سال است که افرادی از سراسر جهان و حتی از آمریکا برای جنگ به سوریه می روند.

وی پیش بینی خود از آینده تروریست ها را اینگونه ابراز نمود: داعش را در حال شکست خوردن می بینم. مطمئنم که هرچه اقدامات ما متمرکزتر شود، داعش زودتر شکست خواهد خورد. هم اکنون در ابوظبی، دیدارهای جدی و مهمی داشتم. ما نباید ترس به خود راه بدهیم. مردم نباید نگران و وحشت زده باشند. راهبردی که اتخاذ شده هر روز تقویت می شود و شک ندارم که با کمک کشورهایی که علیه داعش متحدند، آنها شکست خواهند خورد.