تیم فوتبال پاس همدان بازی زیبایی در مازندران به نمایش گذاشت

رضا طلایی منش در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه پاس در دیدار برابر «خونه به خونه» بازی زیبایی به نمایش گذاشت، اظهار داشت: تمامی کسانی که دیدار پاس برابر «خونه به خونه» را تماشا کردند سبک بازی و تلاش و جنگندگی بازیکنان پاس را تحسین کردند.

وی افزود: بازیکنان پاس در دیدار برابر «خونه به خونه» بازی هجومی به نمایش گذاشتند و چندین بار نیز تا باز کردن دروازه این تیم پیش رفتند اما این موقعیت‌ها از دست رفت.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به گل تیم «خونه به خونه» بیان کرد: بر روی یک ضربه ایستگاهی و اشتباه در چیدمان خط دفاعی، «خونه به خونه» مازندران موفق به باز کردن دروازه پاس شد.

طلایی منش عنوان کرد: درمجموع این دیدار، از عملکرد بازیکنان تیم فوتبال پاس همدان رضایت دارم و با تمام کمی‌ها و کاستی‌های موجود بازی زیبایی را در برابر هواداران پرشور تیم خونه به خونه انجام دادیم.

گفتنی است تیم فوتبال پاس همدان در هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور موسوم به جام آزادگان در یک دیدار خارج از خانه با نتیجه یک‌بر صفر برابر تیم فوتبال خونه به خونه مازندران تن به شکست داد.

هم‌اکنون تیم فوتبال پاس همدان با ۱۲ امتیاز در قعر جدول رده‌بندی لیگ دسته اول فوتبال قرار دارد.

در هفته هفدهم لیگ دسته اول فوتبال تیم فوتبال پاس همدان دوشنبه ۹ آذرماه ساعت ۱۴:۱۵ در ورزشگاه شهدای قدس همدان میزبان تیم فوتبال پیکان تهران است.