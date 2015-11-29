برای بازگشت به میدان مبارزه عجله ندارم/ قرار نبود به مکزیک بروم

مهدی خدابخش با بیان مطلب فوق در خصوص نامه فدراسیون جهانی به خبرنگار مهر گفت: آسیب دیدگی شدیدی را پشت سر گذاشتم و خدا را شکر با پیگیری و کار خوب دکتر مطوری نژاد وضعیت به عمل جراحی ختم نشد و با فیزیوتراپی و سایر امورپزشکی برنامه های درمانی را طی می کنم و کادر فنی نیز نظارت خوبی روی جریان درمان دارد. از نامه فدراسیون جهانی هم اطلاع چندانی ندارم و من قرار نبود به مکزیک بروم.

وی در مورد رقابتهای مرحله نهایی جایزه بزرگ گفت: خیلی دوست داشتم تیم ملی را در این مسابقات همراهی می کردم ولی به توصیه پزشک تیم ملی و صلاحدید کادر فنی در تهران می مانم تا برنامه های درمانی را دنبال کنم. طبق نظر پزشک باید ۶ هفته طول درمان را طبق برنامه و گام به گام سپری کنم

نفر اول رنکینگ جهانی ادامه داد: با برنامه های کادر فنی و حضور در میدانهای مختلفی حضور پیدا کرده امتیازات خوبی را کسب کرده و به رتبه نخست رسیده و با این جایگاه سهیمه حضور در المپیک را قطعی کرده و امیدوارم با طی شدن دوره درمان بتوانم برای حضور در المپیک یک دوره تمرینی خوب را زیر نظر کادر فنی پشت سر بگذارم. برای بازکشت به میدان عجله ای ندارم ،می خواهم با نظر پزشک و پس از رفع کامل مشکل تمرینات خود را آغاز کنم.

خدابخش به رقابتهای لیگ هم اشاره کرد و گفت: در لیگ تیم شهرداری ورامین را همراهی می کنم و در این مدت آسیب دیدگی هم خانلرخانی کنارم بود و خیلی کمک کرد. امیدوارم پس از رفع آسیب دیدگی بتوانم برای رسیدن به قهرمانی تیم را همراهی کنم.

مهدی خدابخش در جریان رقابتهای جایزه بزرگ منچستر آسیب دید و طبق نظر پزشک باید ۶ هفته دوران درمان را سپری کند.