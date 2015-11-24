جواد محجوب در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیتش، ضمن بیان مطلب فوق گفت: هدفم در ابتدا کسب سهمیه المپیک است. پس از قطعی شدن حضورم در بازیهای ریو ۲۰۱۶، امیدوارم برنامههای خوبی از سوی فدراسیون برای آمادهسازی حضور در المپیک اجرا شود تا بتوانیم در این میدان بزرگ به نتیجه لازم برسیم.
وی ادامه داد: بارها و بارها در مسابقات مختلف نشان دادهایم چیزی از رقبا کم نداریم، به شرط آنکه المپیکی برنامهریزی شود، المپیکی زندگی کنیم، در تورنمنتها و اردوهای مختلف به میدان برویم و بیشتر با رقبای خود سرشاخ شویم.
جودوکار تیم ملی ایران اضافه کرد: رقابتهای کرهجنوبی یکی از میدانهای سخت در راه کسب امتیاز ورودی المپیک است و باید تلاش کنیم بهترین نتیجه را کسب کنیم. کار برای کسب سهمیه المپیک هر روز سختتر میشود. جودوکاران برتر دنیا از هر میدانی برای کسب امتیاز استفاده میکنند و هیچ تورنمنتی را از دست نمیدهند که در این بین خدا را شکر شرایط برای حضورم در رقابتهای کرهجنوبی فراهم شد.
وی در مورد شرایط آمادگی خود اظهار کرد: دو هفته گذشته تمرینات سخت و پرفشاری را زیر نظر کادرفنی پشت سر گذاشتیم و همین تمرینات باعث شده به لحاط بدنی شرایط خوبی را پیدا کنیم. امیدوارم بتوانیم در این میدان سخت نتیجه لازم را به دست بیاوریم و گام بلندی در راه کسب سهمیه المپیک برداریم.
محجوب در پایان گفت: چند روز قبل مسابقات چین برگزار شد و جودوکاران از چین راهی کرهجنوبی شده و پس از آن به ژاپن می روند. ما تنها در همین کرهجنوبی به روی تاتامی میروند. بدون شک مسابقات سختی پیش رو داریم و باید در حضور خوبهای دنیا به دنبال امتیاز باشیم.
رقابتهای بین المللی کره جنوبی پنجشنبه هفته جاری در جیجو برگزار می شود.
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