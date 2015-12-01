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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۱۳

همایش علمی تخصصی شنا برگزار شد

همایش علمی تخصصی شنا برگزار شد

اولین همایش علمی تخصصی مربیان شنا با حضور جمع کثیری از مربیان این رشته ورزشی و با محوریت طراحی تمرینات شناگران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، این همایش با حضور ۱۹۱ مربی از سراسر کشور و با همت شرکت دلفین آبی کاسپین به عنوان اولین شرکت خصوصی ثبت شده در رشته شنا در سالن همایش های آکادمی ملی المپیک برگزار شد. 

این همایش با خیر مقدم ذاکری رئیس هیئت مدیره و سخنان سلطانی نماینده مجلس شورای اسلامی و در ادامه از استاد بهرام پازوکی، سرمربی پیشین تیم ملی شنا  در مراسمی باشکوه  تقدیر به عمل آمد. در این مراسم همچنین از مدال آوران تیم ملی شنای نابینایان در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ تقدیر بعمل آمد. 

بعد از اتمام این مراسم حامد رضاخانى مدرس دانشگاه و سرمربی اسبق تیمهای ملی شنا  در خصوص تمرینات علمی و طراحی تمرین به مدت ۴ ساعت سخنرانی نمود. وی در ادامه به سئوالات حاضرین پاسخ داد. در پایان این همایش مربیان حاضر خواستار ادامه برگزاری همایش ها و کلینیک های تخصصی از این دست را خواستار شدند.

کد مطلب 2977018

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