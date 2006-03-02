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۱۱ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۳۸

پس از 20 ساعت بحث و بررسي و توسط نمايندگان ملت؛

كليات لايحه بودجه 85 كل كشور تصويب شد

كليات لايحه بودجه 85 كل كشور تصويب شد

كليات لايحه بودجه 1385 كل كشور پس از 20 ساعت بحث و بررسي توسط نمايندگان ملت با 161 راي تصويب شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان پس از دو روز بحث و بررسي درباره لايحه بودجه سال 85 و در 5 شيفت كاري بعد از ظهر امروز در خصوص اين لايحه راي گيري كرده و كليات آن با 161 راي از مجموع 210 راي ماخوذه به تصويب رسيد.

از مجموع آراي ماخوذه 37 راي متعلق به مخالفين لايحه و 7 راي نيز ممتنع بود.

نمايندگان پس از تصويب كليات بودجه بلافاصله به بررسي جزييات آن پرداختند.

قرار است آنها با بررسي 20 تبصره اين لايحه پيشنهادات مختلف كيمسيونها و نمايندگان در خصوص اين تبصره ها را به صورت جداگانه از لحاظ درآمدي و هزينه اي مورد ارزيابي قرار دادند.

کد مطلب 297708

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