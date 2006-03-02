احمدي نژاد : اقتدار جهان اسلام به سود صلح و آرامش جهاني است/ بداوي : پيشرفت كشورهاي اسلامي در فناوري اطلاعات سكوي پرش آنها خواهد بود

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به مالزي، رئيس جمهور كشورمان در اين مذاكرات، روابط دو كشور در سالهاي اخير را داراي نظم و توسعه اي خوب عنوان كرد و گفت : با اين وجود، همچنان فرصت ها و ظرفيت هاي زيادي براي ارتقاي سطح همكاري هاي ايران و مالزي وجود دارد و ويژگيهاي مشترك دو كشور همچون جهت گيري هاي سياسي مشترك در مسايل جهاني و منطقه اي فرصت هاي زيادي را براي همكاري بوجو آورده است.

محمود احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران هيچ محدوديتي براي توسعه روابط با مالزي در زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي قائل نيست، گفت : زمينه سرمايه گذاري هاي مشترك در دو طرف وجود دارد و مي توان به سرعت همكاري هاي مشترك به خصوص در زمينه هاي علمي، پژوهشي و فناوري را گشترش داد.

رئيس جمهور لزوم همكاري در زمينه نفت و گاز، حمل ونقل و ساختمان سازي را ياد آور شد و افزود : دو كشور مي توانند همكاري هاي خوبي در حوزه مسايل علمي و دانشگاهي از جمله پژوهش هاي مشترك در زمينه هاي نانو تكنولوژي، بيو تكنولوژي، پزشكي و فناوري اطلاعات و ارتباطات داشته باشند.

احمدي نژاد با اشاره به رياست دوره اي مالزي بر سازمان كنفرانس اسلامي اظهار داشت : اقتدار جهان اسلام به سود صلح و آرامش جهاني است و هيچ ملتي از آن متضرر نخواهد شد و ايران و مالزي به عنوان دو كشور قدرتمند جهان اسلام مي توانند با همكاري هاي مشترك از جمله فراهم آوردن مقدمات تشكيل بانك و بازار مشترك اسلامي و مطالعه براي بكارگيري پول مشترك زمينه هاي لازم براي تحقق اين امر را فراهم كنند.

رئيس جمهور توسعه روابط گردشگري ميان دو كشور را يكي از اولويت هاي اصلي براي تقويت روابط فرهنگي به عنوان زمينه بسيار مناسب ارتقاي همكاري ها ارزيابي كرد و افزود: گفت و گو و تبادل نظر دانشمندان ايراني و مالزي با يكديگر، ميتواند به عنوان الگوي مناسبي براي توسعه روابط بين ملت ها تلقي شود.

احمدي نژاد همكاري ايران و مالزي براي تقويت جريان هويت ملت ها و استقلال خواهي آنان و كمك به آزادي آنها از سلطه نظام استكباري را مسئوليت مشترك اين دو كشور دانست و تصريح كرد : تحكيم روابط ايران ومالزي و رياست مالزي بر سازمان كنفرانس اسلامي و جنبش عدم تعهد فرصت بسيار خوبي را براي اصلاح فقدان تعادل ها در مناسبات جهاني فراهم كرده است.

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به مالزي، نخست وزير مالزي نيز در اين مذاكرات با تاكيد بر لزوم تقويت سطح روابط دو جانبه گفت : فرصت هاي زيادي براي همكاري در زمينه هاي نانو تكنولوژي، فناوري اطلاعات، صنعت و نفت و گاز وجود دارد و مالزي علاقمند است كه در ايران سرمايه گذاري كرده و به طور مقابل شاهد سرمايه گذاري ايران در مالزي نيز باشد.

"عبدالله احمد بداوي" پيگيري توافق نامه ها و قرار دادهاي مشترك را براي تحقق گسترش مناسبات دو جانبه بسيار مهم دانست و افزود: مالزي داراي تجربه بسيار خوبي در زمينه ساختمان سازي و فناوري اطلاعات و مخابرات است و بخصوص فناوري اطلاعات مي تواند نقش سكوي پرشي براي رونق اقتصادي را داشته باشد و كشورهاي اسلامي بايد در اين زمينه فعالتر باشند.

در پايان اين مذاكرات با پيشنهاد رئيس جمهوري اسلامي ايران مقرر شد براي تسهيل روابط كاري و ارتقاي سرمايه گذاري هاي دو جانبه، شناخت توانمندي هاي دو كشور، اطلاع رساني قوي در مورد مقررات و قوانين دو طرف به تجار، صنعت گران و سرمايه گذاران و حذف موانع اداري سرمايه گذاري و ارتقاي روابط، به عنوان وظايف دايمي كميسيون مشترك همكاري هاي ايران و مالزي انجام شود.