مشخصات محصول جدید سامسونگ فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سامسونگ در سال های اخیر تبدیل به یکی از کمپانی های فناورانه ای شده که هر روز محصولات جدید و متفاوتی را عرضه و نگاه های بسیاری را به خود جلب می کند. محصول جدید نیز در ادامه سری گلکسی ها و خانواده J است و در کنار محصولاتی مانند J۱، J۵ و J۷ قرار می گیرد.

چندی پیش از اسمارت فون سامسونگ با عنوان Samsung Galaxy J۱ رونمایی شده بود که از صفحه نمایش ۴.۳ اینچی، وضوح تصویر ۴۸۰*۸۰۰ پیکسل، دوربین اصلی ۵ مگاپیکسل، دوربین جلویی ۲ مگاپیکسل، اتصال ۴G LTE، سرعت پردازنده ۱.۲GHz ، باطری ۱۸۵۰ mAh Battery، اندروید کیت کت ۴.۴ برخوردار بود.

اکنون کمپانی سامسونگ نسخه مینی Galaxy J۱ را عرضه خواهد کرد. چندی پیش تصاویری از این محصول فاش شده بود اما اکنون مشخصات اسمارت فون جدید سامسونگ در وب سایت هایی مانند GFXBench، Zauba و Spreadtrum و قبل از معرفی رسمی فاش شده است.

این اسمارت فون با کد SM-J۱۰۵F در وب سایت GFXBench معرفی شده است. از مشخصات منتشر شده این محصول باید به صفحه نمایش ۴.۳ اینچی، رزولوشن ۴۸۰*۸۰۰ پیکسل، ۱ گیگابایت رم و ۸ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کرد.

Samsung Galaxy J۱ Mini از پردازنده چهار هسته ای Spreadtrum SC۸۸۳۰ با سرعت ۱.۵GHz و سیستم عامل ۵.۱.۱ پشتیبانی می کند. این محصول به دوربین اصلی ۵ مگاپیکسل و همینطور سلفی VGA تجهیز شده است. مشخصات دیگری نیز از همین محصول در وب سایت Zauba منتشر شده که خبر از عرضه این اسمارت فون با قیمتی در حدود ۵۰ دلار می دهد. اما هنوز اطلاعات تکمیل تری درباره زمان عرضه یا مشخصات فنی بیشتر این محصول اعلام نشده است.