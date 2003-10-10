فراخوان بهترين راه براي طراحي پوستر خوب است

پوستر دوازدهمين دوره جشنواره تئاتر آئيني- سنتي

"منوچهر معتبر" طراح و هنرمند با سابقه ايراني در رابطه با اعتراضاتي كه به طراح ثابت پوستر جشنواره هاي تئاتر كشور در نشست مطبوعاتي دوازدهمين جشنواره تئاتر آئيني- سنتي از سوي خبرنگاران صورت گرفت، به خبرنگارهنري "مهر" گفت : " كسي كه پوستر سفارش مي دهد كارشناس هنري نيست كه بتواند دررابطه با كيفيت پوستر اظهار نظر كند . "

وي ادامه داد : " براي اينكه طراحي خوبي براي پوستر يك جشنواره انجام شود راه هاي خوب و شناخته شده اي وجود دارد . "

معتبر تاكيد كرد: " پيش از هرچيز بايد يك گروه كارشناسي خوب تشكيل شود . سپس با انجام يك فراخوان رقابتي مي توان انتظار انجام يك طراحي خوب و هنرمندانه براي پوسترجشنواره داشت ."

اين هنرمند افزود : " براي پيشرفت در كارهاي هنري بهتر است هنرمندان به شكل حرفه اي و منسجم به كار بپردازند . براي مثال مرتضي مميز با وجودي كه طراح خوبي است همه كار هاي هنري ديگر را براي متمركز شدن در زمينه گرافيك كنار گذاشته است ."

وي به اين پرسش خبرنگار"مهر" كه آيا مي توان از نظر مشورتي انجمن طراحان گرافيك ايران براي طراحي پوسترجشنواره ها استفاده كرد، گفت:" اين پيشنهاد بسيارخوبي است. توجه به اين انجمن ها به تجربه دمكراسي در زمينه هاي اجتماعي هنرختم مي شود."

وي كه از اعضاي هيئت انتخاب آثار دوسالانه نقاشي معاصر تهران بود، گفت : " برگزاري اين دوسالانه در موزه هنرهاي معاصر تهران پيشنهاد خوبي است كه مشكل فضاي برگزاري اين دو سالانه را حل مي كند . موزه ملك طلق فرد خاصي نيست. فرهنگسراي نياوران مكان بدي براي برگزاري اين د و سالانه نيست اما فضاي آن براي تابلوهاي نقاشي كوچك است هرچند كه كه موزه از نظر موقعيت مكاني دروسط شهر قرار گرفته و دسترسي به آن براي همه بازديد كنندگان راحت تراست."