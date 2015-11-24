بازدید هیات دانشگاهی آلمان از دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی‌رتبه آلمانی، متشکل از روسا و اساتید دانشگاه‌های فنی و علمی کاربردی آلمان از جمله دانشگاه های هایدلبرگ، اشتوتگارت، اسلینگن، مایدن اشتوتگارت، روتلینگن، روتنبرگ، مانهایم، افونبورگ و فرایبورگ جی ام بی اچ از بخش‌های مختلف دانشگاه تهران بازدید کردند.

در این دیدار دو طرف در خصوص تبادل استاد و دانشجو، فرصت‌های مطالعاتی ویژه اساتید و دانشجویان، صدور مدرک مشترک در رشته‌های مورد توافق، تقویت کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسی و زبان و ادبیات آلمانی بحث و تبادل نظر کردند.

همچنین هیات عالی‌رتبه آلمانی برای آشنایی با توانمندی‌های دانشگاه از بخش‌های مختلف از جمله پارک علم وفناوری، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشکده جغرافیا و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی نیز بازدید کرده و در جریان فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه این مراکز قرار گرفتند.