وزيران امور خارجه سه كشور اروپايي فردا در وين با لاريجاني گفتگو مي كنند

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه يكي از سخنگويان وزارت امور خارجه انگليس درباره سفر لاريجاني به وين و ديدار با وزراي امور خارجه سه كشورفرانسه، آلمان و انگليس اروپايي گفت : " ايراني ها در خواست اين جلسه را كرده اند و ما آماده هستيم تا فردا با آنها ديدار و به آنچه كه مي گويند گوش كنيم".

اين سخنگو گفت كه پيشنهادهاي جديدي از سوي سه كشور وجود ندارد.

يك مقام اتحاديه اروپايي گفت سه كشور اروپايي نگرانند كه ايران فناوري تسليحات هسته اي را پنهاني گسترش دهد و بويژه اينكه اين سه كشور به نتايج نشست با ايران خوش بين نيستند.

در همين رابطه يك ديپلمات ايراني بدون اينكه جزئياتي در اين باره ارائه دهد به خبرگزاري فرانسه گفته است كه اگر امور به خوبي پيش رود مي تواند به پيشرفت هايي منجر شود.

از سوي ديگر يك ديپلمات اروپايي گفت نشست روز جمعه در وين از سرگيري گفتگوهايي نيست كه پيشتر بين ايران و اروپا متوقف شده است.

همچنين بنابر گزارش ها امروزعصر وزراي خارجه سه كشور اروپايي براي ديدار فردا وارد وين خواهند شد تا با يكديگر در زمينه كاري به مشورت بپردازند .