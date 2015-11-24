به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای گرند پریکس کره‌جنوبی پنجشنبه هفته جاری در شهر جیجو آغاز می‌شود و جودو ایران با دو نماینده در این مسابقات حضور پیدا می‌کند. سعید ملایی در وزن ۸۱- کیلوگرم و جواد محجوب در وزن ۱۰۰- کیلوگرم دو جودوکار ایران در این مسابقات هستند. مجید زارعیان هدایت این تیم دو نفره را برعهده دارد.

طبق برنامه مراسم قرعه کشی این مسابقات چهارشنبه ۴ آذرماه در «مسیون» هتل شهر جیجو برگزار خواهد شد. سعید ملایی در وزن ۸۱- کیلوگرم عصر پنجشنبه ۵ آذرماه وزن‌کشی کرده و روز جمعه به روی تاتامی می‌رود. جواد محجوب هم روز جمعه ششم آذرماه وزن‌کشی کرده و روز شنبه رقابتهای خود را برگزار می‌کند.

در پایان این مسابقات به نفرات اول ۳۰۰، نفرات دوم۱۸۰و نفرات سوم ۱۲۰ امتیاز در رنکنیگ جهانی در راه کسب سهمیه المپیک تعلق خواهد گرفت. نفرات پنجم ۶۰، نفرات هفتم ۴۸ و نفراتی که به یک شانزدهم می‌رسند، ۳۶ امتیاز خواهند گرفت. کسب هر پیروزی هم ۴ امتیاز برای جودوکاران در پی دارد.