رشد 30 تا 40 برابري مقالات دانشكده هاي دندانپزشكي كشور

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر "حسين ملك افضلي" روز گذشته در ششمين جشنواره علمي - پژوهشي دندانپزشكي دكتر "احمد هدايت" در تالار علامه اميني دانشگاه تهران افزود: پژوهش نبايد تنها آكادميك باشد بلكه بايد با استفاده NGO ها و مراكز خصوصي و جامعه تحت عنوان عمومي كردن پژوهش به آن پرداخت.

وي افزود: همه انجمن ها بايد در صنعت نيز درگير شوند. بحث جامع نگري نيز در پژوهش مطرح است زيرا نبايد تنها به توليد علم صرف اكتفا كرد بلكه پژوهش بايد پاسخگوي نياز جامعه نيز باشد. پژوهش بايد همگاني شود زيرا اگر مي خواهيم يك تحقيق در جامعه به خوبي انجام شود بايد همه بخش ها در آن درگير شوند.

معاون وزير بهداشت ادامه داد: افزايش مجلات و مقالات پژوهشي مطلوب بوده اما براي گسترش آن به NGO هاي تحقيقاتي نياز داريم.

ملك افضلي مشتري نگري را امر مهمي در پژوهش توصيف كرد و افزود: ارتباط با صنعت و خيريه ها در بحث مشتري مداري در پژوهش مي تواند به ارتقاء نظام سلامت منجر شود.

ششمين جشنواره علمي - پژوهشي دندانپزشكي دكتر احمد هدايت با هدف تشويق پژوهشگران و گسترش رويكرد تحقيقاتي در حل معضلات دندانپزشكي و ارج نهادن به فعاليت هاي انجام شده در حوزه دندانپزشكي 11 اسفند ماه با حضور وزير بهداشت در دانشگاه تهران برگزار شد.