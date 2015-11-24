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۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۸

بازدید وزیر تحصیلات عالی افغانستان از علوم تحقیقات

بازدید وزیر تحصیلات عالی افغانستان از علوم تحقیقات

وزیر تحصیلات عالی افغانستان با هدف گسترش تعاملات آموزشی و پژوشی میان دو کشور ایران و افغانستان از این واحد دانشگاه آزاد بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریده مومند، وزیر تحصیلات عالی افغانستان در حاشیه بازدید از واحد علوم تحقیقات گفت: مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی و کتابخانه مرکزی این واحد، دارای فضایی مجهز و کارآمد برای ارتقای سطح فعالیت های علمی دانشجویان و پژوهشگران است.

وی ادامه داد: بازدید از این مجموعه می تواند منبع الهامی برای تاسیس مراکز مشابه در کشور افغانستان به مظور توسعه فعالیت های علمی و آزمایشگاهی این کشور باشد.

وزیر تحصیلات عالی افغانستان ضمن ابراز امیدواری برای همکاری وزارت علوم افغانستان با پژوهشگران و دانشجویان واحد علوم و تحقیقات برای انجام پروژه های مشترک علمی و پژوهشی، تصریح کرد: در این راستا بازدید دانشجویان افغانستان از فضای تحقیقاتی این واحد دانشگاه آزاد در دستور کار وزارت علوم کشور افغانستان قرار می گیرد.

کد مطلب 2977131

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