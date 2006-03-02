انبوه سازي مسكن در ايران با مشاركت مالزي

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به مالزي ، سعيدي كيا با اشاره به برنامه 5 ساله توسعه ايران و لزوم انبوه سازي مسكن كه بايد سالانه يك ميليون مسكن ساخته شود، اعلام آمادگي كرد در صورتي كه شركت هاي مالزي داراي زمان بندي دقيق و توانايي ارائه مسكن با كيفيت خوب باشند مي توانند در ايران سرمايه گذاري كنند.

"داتوسري اونگ هاتينگ" وزير مسكن مالزي با اشاره به سابقه شركت هاي ساخت و ساز در مالزي و انجام طرحهاي مختلف از جمله ساخت پايتخت جديد اين كشور، آمادگي همكاري با جمهوري اسلامي ايران را اعلام كرد.

در پايان دو طرف توافق كردند در زمينه واحدهاي مطالعاتي زلزله، نوسازي روستايي و سرمايه گذاري در زمينه مسكن به همكاريهاي خود ادامه دهند.

سعيدي كيا در اين ديدار از وزير مسكن مالزي دعوت كرد تا به زودي براي ادامه مذاكرات به تهران سفر كند.

گفتني است در اين سفر يادداشت تفاهم همكاري بين وزير مسكن جمهوري اسلامي ايران و وزير مسكن مالزي و همچنين قرارداد سرمايه گذاري و ساخت 20 هزار واحد مسكوني در شهرك " هشتگرد" و " پرند" توسط شركتهاي خصوصي مالزي به امضا رسيد.