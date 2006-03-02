مراسم تقدير از برگزيدگان جشنواره فيلم فجر در ايران خودرو برگزار شد

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر"، اين مراسم با حضور عليرضا رضا داد، مديرعامل بنياد سينمايي فارابي، منوچهر منطقي مديرعامل ايران خودرو ، مجيد مجيدي ، رسول صدرعاملي ، فرهاد صبا و اكبر نبوي، اعضاي هيات داوري بيست و چهارمين جشنواره فيلم فجر، حجه السلام والمسلمين دعايي، مدير مسول روزنامه اطلاعات و برگزيدگان جشنواره، امروز، پنج شنبه، 11 اسفند ماه، در محل شركت ايران خودرو برگزار شد .

در ابتداي اين برنامه، رضا داد مديرعامل بنياد سينمايي فارابي در ارتباط با برگزاري اين مراسم گفت : امسال در جشنواره فيلم فجر ما تجربه متفاوت رويرو شديم كه البته طرح اين موضوع از طرف هيات داوران مطرح شد و ايران خودرو نيز به عنوان يك مركز صنعتي و هنري با اين طرح موافقت نمود .

وي ادامه داد : توجهي كه از سمت اين مركز صنعتي براي اهداي جوايز صورت گرفت را بايد به فال نيك بگيريم و اميدوارم اين حركت آغاز پيوند هنر و صنعت باشد. در شرايط فعلي صنعت از سينما بدور است و سينما نيز از دستاوردهاي صنعت. البته ارتباط ايران خودرو با سينما يك ارتباط ديرينه است. اين مركز در امر توليد به سينماي ايران در سالهاي متمادي كمك كرده است ، ولي اهدا جوايز از امسال اين پيوند را محكم تر كرد .

رضا داد از حمايت ايران خودرو براي اهداي اين جوايز و توجه اين بخش صنعت به هنر سينما قدرداني نمود و گفت : اظهار لطف مديريت شركت ايران خودرو در حمايت از اين هنر، ستودني است و اميدوارم اين حمايتها مستمر و ارتباط هنر سينما با صنعت، بيش از بيش بيشتر شود .

در ادامه اين برنامه، اكبر نبوي به نمايندگي از هيات داوران در ارتباط با حمايت مالي ايران خودرو از جشنواره فيلم فجر بيان كرد : امسال شايد اولين سالي باشد كه شركت ايران خودرو به غير از پشتيباني مالي از برگزاري جشنواره، هدايايي نيز از محصولات اين شركت در اختيار برگزيدگان قرار داد.

وي در ادامه افزود: اين طرح از سمت هيات داوران مطرح شد و بعد از ارائه در جلسه اي كه با وزير صنايع دكتر طهماسبي داشتيم ، وي به راحتي اين طرح را قبول كرد و قرار شد جوايزي از طرف اين سازمان به برگزيدگان اهدا شود كه اين جوايز عبارت بودند از : 6 خودرو سمند از طرف شركت ايران خودرو ، 10 پرايد از شركت سايپا ، و تعدادي سكه نيز از طرف شركت صنايع ملي مس ايران كه در اختيار جشنواره قرار دادند و عنوان كردند كه اين سنت از طرف اين سازمان ادامه پيدا خواهد كرد.

اكبر نبوي ارتباط بخش صنعت و هنر را يك ارتباط مهم تلقي كرد و گفت : بيش از اينها بايد بخش صنعت و هنر با يكديگر تعامل پيدا مي كردند و از دستاوردهاي هم استفاده مي كردند تا به چشم اندازي از تكامل هنر و صنعت برسيم . هنر سينما در زمينه هاي مختلف نيازمند حمايت مالي است و مديران بخش صنعت مي توانند با حمايت مالي از اين هنر راه را براي حضور بين المللي آثار هموارتر كنند .

ابراهيم حاتمي كيا، كارگردان سينماي ايران و يكي از برگزيدگان جشنواره فيلم فجر، در ادامه اين برنامه گفت : چندي بيش از سمت اين شركت از هنرمندان دعوت شد تا درباره محصولات اين مركز نظر خواهي شود و اين موضوع به نظر من يك دعوت جالبي بود كه از طرف مديرعامل ايران خودرو منوچهرمنطقي براي توجه به نظر مخاطب آن هم از قشر هنرمند بود .

وي در ادامه بيان كرد : توجه به سينماگر يا اهل هنر به عنوان يك مخاطب زنده امري قابل تقدير بود و ايجاد ارتباط بين بخش صنعت و هنر سينما نيز ارتباطي است كه بايد مطرح شود . البته ما ايران خودرو را يك تشكيلات ملي مي شناسيم و ايجاد اين ارتباط بايد عميق تر باشد. اين امر بايد پلي براي ايجاد ارتباطات گسترده تر در حوزه فرهنگ باشد .

دكتر منطقي ، مديرعامل ايران خودرو نيز در خصوص حمايت مالي از هنرمندان در ادامه افزود : مديريت صنعتي كشور به دنبال هنرمنداني هستند كه در جهان و مجامع بين المللي مي درخشند . همانطور كه جمع هنرمندان موفق در ايجاد يك اثر سينمايي مي تواند آن اثر را با ويژگي هاي خاص به تصوير بكشد، ما نيز بايد بتوانيم توان مديريتي خود را همانند يك اثر سينمايي در غالب يك محصول ارائه دهيم .

وي حمايت اين شركت را براي برگزاري جشنواره فيلم فجر در سالهاي آينده روندي ادامه دار خواند و گفت : من در همين جا اين نويد را به هنرمندان اين عرصه خواهم داد كه در سال آينده محصول جديد اين شركت را به برگزيدگان جشنواره فيلم فجر اهدا خواهيم كرد تا از اين طريق بتوانيم ارتباط اين صنعت را با هنر محكم تر كنيم .

مديرعامل ايران خودرو در انتها خاطر نشان كرد : ما در صنعت، دستاوردهايي داشتيم كه نتوانستيم به خوبي عرضه كنيم . من اميدوارم شما هنرمندان با استفاده از اين هنر(سينما) به ما در عرضه اين صنعت كمك كنيد تا بتوانيم اين محصولات را در سطح جامع مطرح كنيم و به خوبي به مردم بشناسانيم . ما منتظر ياري شما عزيزان هنرمند هستيم .

در ادامه برنامه با حضور حجه الاسلام والمسلمين دعايي مديرمسول روزنامه اطلاعات، عليرضا رضا داد مديرعامل بنياد سينمايي فارابي و دكتر منطقي مديرعامل ايران خودرو، به مونا زندي حقيقي كارگردان فيلم عصر جمعه ، اصغر فرهادي كارگردان چهارشنبه سوري ، مجتبي راعي كارگردان سفر به هيدالو، ابراهيم حاتمي كيا كارگردان بنام پدر، پرويز پرستويي بازيگر فيلم بنام پدر و هديه تهراني بازيگر فيلم چهارشنبه سوري خودرو سمند اهدا شد.