به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، آیت‌الله سید یحیی جعفری و علیرضا رزم حسینی به مناسبت هفته بسیج پیام مشترکی صادر کردند. متن این پیام بدین شرح است: بسیج از مردمی‌ترین نهادهای ارزشی بر خواسته از بطن جامعه در نظام مقدس جمهوری اسلامی است که با درایت و هوشیاری حضرت امام خمینی (ره) در پنجم آذر 1358 تشکیل شد و اکنون نیز پس از گذشت سی و پنجمین سالگرد تأسیس آن، متأثر از اندیشه‌های تابناک و نورانی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به رشد، بالندگی و کمال رسیده و در سرنوشت‌سازترین صحنه‌های تاریخ پر حماسه انقلاب اسلامی، نقشی کارآمد و تأثیرگذار داشته است.

بسیج منظومه‌ای فکری است که خرمی خرمشهر، آزادی آبادان، محبت مهران، دل‌انگیزی دزفول، شیرینی قصر شیرین، سرور سوسنگرد، بهار بستان، مهر موسیان، خلاصه امنیت و آرامش ایران و دین مرهون شجاعت و تفکر اوست و همین عوامل سد محکمی در مقابل هجوم هجمه دشمنان دین و این مرزوبوم است.

بزرگداشت هفته بسیج امسال که با ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) مصادف شده است، یادآور خاطره پرشکوه مجاهدات‌هایی است که با الهام از قیام عاشورا زیباترین تابلوهای ایثار و فداکاری را همراه با نجابت، فروتنی و توأم با شجاعت و رشادت در دوران هشت‌ساله جنگ تحمیلی ترسیم کرده است.

اینجانبان فرارسیدن هفته بسیج را به همه بسیجیان دلاور تبریک عرض نموده و عزت، عظمت و سربلندی روزافزون اسلام و مسلمین و همه بسیجیان مخلص را در پرتو توجهات خاصه حضرت ولی‌عصر (عج) و تدابیر حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در راه تحقق اهداف انقلاب اسلامی را از درگاه خداوند متعال مسألت می نمائی‌ام.