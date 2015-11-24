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۳ آذر ۱۳۹۴، ۹:۵۰

بسیج مردمی‌ترین نهاد برخواسته از بطن جامعه است

بسیج مردمی‌ترین نهاد برخواسته از بطن جامعه است

کرمان – نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان و استاندار با صدور پیامی مشترک بسیج را مردمی‌ترین نهاد ارزشی بر خواسته از بطن جامعه دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، آیت‌الله سید یحیی جعفری و علیرضا رزم حسینی به مناسبت هفته بسیج پیام مشترکی صادر کردند. متن این پیام بدین شرح است: بسیج از مردمی‌ترین نهادهای ارزشی بر خواسته از بطن جامعه در نظام مقدس جمهوری اسلامی است که با درایت و هوشیاری حضرت امام خمینی (ره) در پنجم آذر 1358 تشکیل شد و اکنون نیز پس از گذشت سی و پنجمین سالگرد تأسیس آن، متأثر از اندیشه‌های تابناک و نورانی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به رشد، بالندگی و کمال رسیده و در سرنوشت‌سازترین صحنه‌های تاریخ پر حماسه انقلاب اسلامی، نقشی کارآمد و تأثیرگذار داشته است.

بسیج منظومه‌ای فکری است که خرمی خرمشهر، آزادی آبادان، محبت مهران، دل‌انگیزی دزفول، شیرینی قصر شیرین، سرور سوسنگرد، بهار بستان، مهر موسیان، خلاصه امنیت و آرامش ایران و دین مرهون شجاعت و تفکر اوست و همین عوامل سد محکمی در مقابل هجوم هجمه دشمنان دین و این مرزوبوم است.

بزرگداشت هفته بسیج امسال که با ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) مصادف شده است، یادآور خاطره پرشکوه مجاهدات‌هایی است که با الهام از قیام عاشورا زیباترین تابلوهای ایثار و فداکاری را همراه با نجابت، فروتنی و توأم با شجاعت و رشادت در دوران هشت‌ساله جنگ تحمیلی ترسیم کرده است.

اینجانبان فرارسیدن هفته بسیج را به همه بسیجیان دلاور تبریک عرض نموده و عزت، عظمت و سربلندی روزافزون اسلام و مسلمین و همه بسیجیان مخلص را در پرتو توجهات خاصه حضرت ولی‌عصر (عج) و تدابیر حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در راه تحقق اهداف انقلاب اسلامی را از درگاه خداوند متعال مسألت می نمائی‌ام.

کد مطلب 2977196

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