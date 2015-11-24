بایدن به دیدار رهبران اروپایی می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت، «جو بایدن» معاون رئیس جمهوری آمریکا قرار است فردا راهی کرواسی شود . وی در این سفر در نظر دارد علاوه بر دیدار با رهبران کشورهای اروپایی با رئیس جمهوری و نخست وزیر کرواسی نیز نشست های دوجانبه ای را برگزار کند .

هدف اصلی از این دیدار با توجه به حملات اخیر تروریستی در پاریس و افزایش تدابیر امنیتی ،اتخاذ سیاستهای تدافعی اروپا است ، همچنین درباره بحران پناهجویان سوری به کشورهای اروپایی نیز گفتگوهایی انجام می شود .

مقامات اروپایی در این خصوص می گویند محدودیت‌های امنیتی و انسانی این رهبران را نگران کرده چرا که روزانه ۵۰۰۰ مهاجر به سواحل اروپا می‌رسند.