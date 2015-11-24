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۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۳۶

برای رایزنی در خصوص مسائل امنیتی؛

بایدن به دیدار رهبران اروپایی می رود

بایدن به دیدار رهبران اروپایی می رود

معاون رئیس جمهوری آمریکا به منظور دیدار با رهبران کشورهای شرق اروپا راهی کرواسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت، «جو بایدن» معاون رئیس جمهوری آمریکا قرار است فردا راهی کرواسی شود . وی در این سفر در نظر دارد علاوه بر دیدار با رهبران کشورهای اروپایی با رئیس جمهوری و نخست وزیر کرواسی نیز نشست های دوجانبه ای را برگزار کند .

هدف اصلی از این دیدار با توجه به حملات اخیر تروریستی در پاریس و افزایش تدابیر امنیتی ،اتخاذ سیاستهای تدافعی اروپا است ، همچنین درباره بحران پناهجویان سوری به کشورهای اروپایی نیز گفتگوهایی انجام می شود . 

مقامات اروپایی در این خصوص می گویند محدودیت‌های امنیتی و انسانی این رهبران را نگران کرده چرا که روزانه ۵۰۰۰ مهاجر به سواحل اروپا می‌رسند.

 

کد مطلب 2977204
شقایق لامع زاده

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