فريده نيسيان: ورزش يك تجارت بزرگ است

به گزارش خبرنگار " مهر" فريده نيسيان قائم مقام اولين كنگره مديريت ورزشي اظهارداشت: بدين وسيله صنعت ورزشي نيازمند يك ارتباط حرفه اي وماهرانه است كه به جرات ميتوان گفت ارتباطاتي بزرگ از آن نبوده است.

وي در ادامه تصريح كرد: دنبال پيشرفتهاي زيادي كه درتكنولوژي رخ داده است باعث شده كه جهان آنقدركوچك و دردسترس شود كه براحتي درصحنه جهان حركت مي كند و درهمه جا رخنه مي كند. همانطور كه صنعت ورزشي درمقاطعي از زمان كه ديگران به ارتباط با آن نيازدارند، مثل يك وسيله ارتباطي ظاهرشده تا بتواند تمام نيازهاي مخاطبان خود را پاسخ دهد. حرفه ورزش از اجراي روشهاي ارتباطي كه تاثيرپذير ازتماشاگران خود بوده است، شروع شده است.

نيسيان افزود: سازمانهاي ورزشي دريافته اند كه طرحهاي هجومي و استراتژيكي بيشتر درورزش، براي رساندن آنان به مراحل موفقت امري واجب وحياتي است.

نيسيان درپايان افزود: درفلسفه ورزش اين تغيير درجهت مثبت نمودن ادراكات و احساسات رسانه ها وتقويت روابط در بين تماشاگران ومشاركت بيشترحاميان مالي و دانش آموختگان وحقوقدانان رسانه هاي ورزشي وحتي دربعضي موارد دربرخي تيمهاي حرفه اي ورزشي وكسب ارزشهاي عالي تر، نقش بسزايي را ايفا مي كند.