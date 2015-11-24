گزارش جدید خزانه داری آمریکا در مورد تروریستها منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، وزارت خزانه داری آمریکا در گزارش خود موسوم به ارزیابی ریسک تامین مالی تروریستی « Trerrorist Financing Risk Assissment,۲۰۱۵» آورده است: گروه تروریستی حقانی در افغانستان و پاکستان از منابع مختلفی بودجه خود را تامین می کند. قاچاق، رشوه، آدم ربایی از جمله منابع مالی این گروه است.

در این گزارش آمده است بیشتر بودجه گروه تروریستی تکفیری «لشکر طیبه» از داخل خود پاکستان تامین می شود. «جماعت الدعوه» و «موسسه کمکهای بشر دوستانه» به این گروه تروریستی کمک می کنند درحالیکه کمک های شخصی و فعالیتهای تجاری از دیگر منابع مالی دیگر این گروه به شمار می رود.

در ادامه این گزارش آمده است: «فیصل شهزاد» که در سال ۲۰۱۰ میلادی می خواست میدان «تایم» نیویورک را با بمب منفجر کند در ماه می سال ۲۰۱۰ از یکی از افراد گروه طالبان ۴۹۰۰ دلار پول نقد دریافت کرده بود. او این پول را توسط «آفتاب علیخان» مسئول یک جایگاه سوخت در ایالت ماسا چوست آمریکا بدست آورده بود. شش هفته بعد از آن فیصل شهزاد از همان منبع هفت هزار دلار دوباره دریافت کرد. این پول توسط «محمد یونس» تاجر پاکستانی به او رسید.

در این گزارش از پاکستانی دیگری بنام «سیف اله انجم رانجا» نام برد شده که در نقل و انتقال غیر قانونی پول در شهر کلمبیای آمریکا فعالیت داشت که به جرم پولشویی و کمک مالی به تروریستها متهم شناخته شد. این متهم در طول چها سال با انجام ۲۱ معامله توانست مبلغ دو میلیون و دویست هزار دلار از طریق قاچاق مواد مخدر به خارج از کشور منتقل کند.

در این گزارش از فرد دیگری نام برده شده است که با تولید هرویین در آزمایشگاههایی در نزدیک مرز افغانستان آنرا به آمریکا و ۲۰ کشور دیگر قاچاق کرده است و پول حاصل از آن را به طالبان افغانستان داده است.

لازم به ذکر است درگزارشی که قبلا توسط کشور انگلیس منتشر شده بود شواهدی بدست آمد که نشان می داد با کمکهایی که از کشورهای افغانستان و پاکستان جمع آوری شده است به تروریستهای موجود در سوریه کمک شده است.