بساط فتنه و فتنه گران را در کشور جمع خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی صبح سه شنبه در یادواره شهیدای بخش ضیاءآباد گفت: همه وظیفه داریم یاد و خاطره شهداء را زنده نگهداریم زیرا عزت و عظمت ایران اسلامی مرهون خون شهداست.
امام جمعه قزوین تصریح کرد: امروز در شرایطی هستیم که باید با بصیرت مسیر نفوذ دشمن ببندیم تا آنهایی که با اوباما دست میدهند و جرأت نمیکنند از منافع ملی محکم دفاع کنند و میگویند امریکا کدخداست متوجه شوند.
آیت الله عابدینی با تأکید بر اینکه نفوذ کلمهای قرآنی است و در قرآن به آن اشاره شده است، ادامه داد: همانهایی که تحت نفوذ قرار دارند میگویند چرا شما نفوذ را توضیح میدهید؟ در حالی که نفوذ کلمهای قرآنی است و خداوند در آیه ۲۰۱ سوره اعراف به نفوذ شیطان و دشمن اشاره شده است.
در مقابل فتنه بسیج میشویم و بساط فتنه را بر میچینیم
وی گفت: وقتی در مورد فتنه صحبت میشود برخی عصبی می شوند، مگر شما امریکایی هستید؟ ما از فتنه متنفریم، در مقابل فتنه بسیج میشویم، توی دهن فتنه گران میزنیم و بساط فتنه و فتنه گران را بر میچینیم زیرا شهدا به ما اجازه نخواهند داد در مقابل این افراد بیغیرت باشیم.
وی به هفته بسیج اشاره و تصریح کرد: بسیجی کسی است که به خدا، قیامت و رستاخیز اعتقاد کامل دارد و برای رسیدن به بهشت و ملاقات انبیاء و اولیاء الهی اشتیاق دارد و این ویژگی مصداق بارز ایمان است.
امام جمعه قزوین بیان کرد: مؤمن کسی است که با ذکر نام خدا چهرهاش از شوق الهی سرشار میشود و تلاوت آیههای قرآن ایمانش را افزایش می دهد و این ویژگی در بسیج وجود دارد.
بسیج عهد شکن نیست
وی افزود: داشتن روحیه استقامت برای بسیجی ضروری است زیرا کسانی بودند که در تسخیر لانه جاسوسی نقش داشتند اما بعدها ابراز پشیمانی کردند؛ این عهدشکنی با ویژگی بسیجیان در تضاد است و چنین افرادی مرد میدان نیستند.
آیت الله عابدینی یاأاورشد: باید به توصیه قرآن دشمنان را جدی بگیریم و با داشتن روحیه بسیجی در برابر آنها هوشایر باشیم و مقابله کنیم.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین اظهار کرد:کسانیکه فقط به خداوند تکیه میکنند، بسیجی هستند و آنهایی که میگویند هم خدا و هم امریکا درک صحیحی از دشمن ندارند؛ دشمن هم، هراسی از چنین افرادی ندارد و آنها هم لیاقت مبارزه با دشمن را ندارند.
وی تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی در سوریه، عراق، لبنان، یمن و فلسطین موفق عمل کرده و کارها را بخوبی پیش میبرد و همه این پیشرفتها را مرهون بسیجیانی هستیم که در دوران دفاع مقدس از فرمایشات امام (ره) تبعیت کردند.
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