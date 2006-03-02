نخستين كنگره ملي مديريت ورزشي پايان يافت

به گزارش خبرنگار" مهر"، اين كنگره كه روز گذشته با حضور بيش از 700 نفر از اساتيد دانشگاه و دانشجويان آغاز شده بود عصر امروز طي مراسمي با حضور دكتر مهرداد حميدي رئيس مركز توسعه مديريت ورزش كشورخاتمه يافت .
در اولين همايش ملي مديريت ورزشي مجموعا 121 اثربه دبيرخانه اين همايش ارسال شد كه 53 درصد ارسال كنندگان مدرك دكتري، 28درصد كارشناسي ارشد يا دانشجوي دكتري و 19درصد كارشناس بوده اند.
همچنين 28درصد ارسال كنندگان مقالات خانم ها و 72 درصد آقايان و 300 ساعت وقت مفيد براي بحث و تبادل نظر در مورد چهارمحور اصلي در شش نشست صرف شد.
در پايان اين همايش از مجموعه دست اندركاران توسط دكتر مهرداد حميدي و بهروز منتقمي مديركل تربيت بدني استان اصفهان تقدير و تشكر به عمل آمد.
نخستين كنگره ملي مديريت ورزشي عصر امروز در سالن همايش هاي دانشگاه شهيد بهشتي اصفهان پايان يافت.
به گزارش خبرنگار" مهر"، اين كنگره كه روز گذشته با حضور بيش از 700 نفر از اساتيد دانشگاه و دانشجويان آغاز شده بود عصر امروز طي مراسمي با حضور دكتر مهرداد حميدي رئيس مركز توسعه مديريت ورزش كشورخاتمه يافت .
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