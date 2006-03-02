نخستين كنگره ملي مديريت ورزشي پايان يافت

به گزارش خبرنگار" مهر"، اين كنگره كه روز گذشته با حضور بيش از 700 نفر از اساتيد دانشگاه و دانشجويان آغاز شده بود عصر امروز طي مراسمي با حضور دكتر مهرداد حميدي رئيس مركز توسعه مديريت ورزش كشورخاتمه يافت .

در اولين همايش ملي مديريت ورزشي مجموعا 121 اثربه دبيرخانه اين همايش ارسال شد كه 53 درصد ارسال كنندگان مدرك دكتري، 28درصد كارشناسي ارشد يا دانشجوي دكتري و 19درصد كارشناس بوده اند.

همچنين 28درصد ارسال كنندگان مقالات خانم ها و 72 درصد آقايان و 300 ساعت وقت مفيد براي بحث و تبادل نظر در مورد چهارمحور اصلي در شش نشست صرف شد.

در پايان اين همايش از مجموعه دست اندركاران توسط دكتر مهرداد حميدي و بهروز منتقمي مديركل تربيت بدني استان اصفهان تقدير و تشكر به عمل آمد.