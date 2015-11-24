به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مسئله‌هایی که هنگام کارهای فهماندن در مبارزه با گروه های افراطی شرح آن مهم است، حکم خائن وطن و خائن ملت را داشتن و پیوستن به این گروه ها است. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در یکی از سخنرانیهای خود دربارة پیروان این گروه ها، گفت: «از مرگ بعضی شان به پدر و مادر اطلاع رسیده، آنها از این عمل ننگین فرزندانشان میان خویشاوندان و همسایه‌‌ها و اهل جامعه در خجالتند، چونکه فرزندان آنها هم به وطن- مادر و هم به مذهب حنفی خیانت کرده‌اند. در طول تاریخ هیچ خلق و ملت خیانت به وطن- مادر، دولت و مردم را نبخشیده و نمی‌بخشد».

این سخنان رهبر دولت منطق بلند داشته، حکم قطعی پیروان امروزة گروه های افراطی دینی را در نزد وطن و ملت معلوم می‌نماید. منطق این مسئله در چیست؟ برای پاسخ به این سؤال باید به نکته‌های زیرین توجه نماییم: طبق فهم گروه های افراطی دینی امروزه، باید همة دولت های مسلمان‌نشین اشغال شده، همچون یک ناحیة «خلافت» به خلیفة یگانة افراط گرایان اطاعت کنند. همین طور، افراط گرایان هیچ گونه دولت مستقل و استقلال دولت های مسلمانی را اعتراف نکرده، می‌خواهند آن ها را در ترکیب «خلافت» خود محو نمایند. این طرح و این اندیشه در سندهای تأسیسی، نظامنامه و ورقه‌های تبلیغاتی گروه های افراطی دینی به طور رسمی و واضح افاده شده است و هیچ جایی شک باقی نمی‌ماند.

مثلاً، حرکت افراط گراي حزب تحریر سال هاست که در آیین‌نامه و ورقه‌های تبلیغاتی خود به طور رسمی نظریة «بنیاد خلافت یگانة اسلامی» را تبلیغ و تشویق می‌نماید و سازمان افراط گراي «دولت اسلامی» نقشة سیاسی «خلافت اسلامی» خود را ترتیب داده، آن را در رسانه‌ها همه‌جانبه پخش و تبلیغ می‌کند. اگر به این نقشه بنگریم، در آن هیچ دولت مستقل وجود نداشته، تمام دولتهای مسلمان‌نشین جهان همچون ناحیه‌های تابع این «خلافت» پیش‌بینی شده‌اند... د. شاید بعضی¬ها کلمة «اسلامی» را در نام این گروه ها شنیده و یا زیر تبلیغات این گروه¬ها قرار گرفته، گمان بکنند که افراط‌گرایان دینی نظام دولتی دنیوی و دموکراتی را از بین برده، به جایی آن ارزش¬های عالی اسلامی را جاری می‌کنند. اما، هرگز چنین نیست. آموزش و تحلیل جهان‌بینی و تعلیمات آنها نشان می‌دهد که افراط گرایان دینی نه معیارهای بزرگ و انسان‌پرورانة دین اسلام، بلکه فهمش تنگ و تاریک خود را در بارة اسلام جاری می‌کنند.

این یک فهم دهشتناک تروریستی و غیرانسانی در بارة اسلام بوده، خلاف تمام فرموده‌های این دین مقدس می‌باشد... د. بنابراین، اگر کسانی ناآگاهانه گمان کنند که این گروه‌ها معیارهای اسلامی را جاری می‌کنند، سخت در اشتباهند، زیرا این فهم تروریستی و دهشت‌افکن آنها دربارة اسلام به تعلیمات اسلامی هیچ نزدیکی و رابطه‌ای ندارد. این نکته برای هر کسی که در ضمیر خود هویت ملی تاجیکی دارد، یک نکتة بسیار مهم و حیاتی می‌باشد. پس، هر شهروند جمهوری تاجیکستان که به این گروه های افراطی همراه می‌شود، در مقصدهای شوم و فعالیت های ضد دولتی و ضد ملی آن¬ها شریک است. یعنی، او بی‌واسطه در مقابل دولت خود، بر ضد وطن خود و در دشمنی با ملت خود قرار می‌گیرد. همین طور، او به تمام معنایش خائن وطن و خائن ملت می‌شود!... از طرف شهروندان به طور کامل درک شدن این جنبة حساس مسئله برای شکل‌گیری مناسبت آشتی‌ناپذیر آنها با گروه های دینی افراطی بسیار مهم می‌باشد.