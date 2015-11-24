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۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۷

با حکم واعظی؛

قائم مقام وزیر ارتباطات در امور بین الملل منصوب شد

قائم مقام وزیر ارتباطات در امور بین الملل منصوب شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی قائم مقام خود در امور بین الملل را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکمی از سوی محمود واعظی، مهدی محتشمی به سمت قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور بین‌الملل منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

« از آنجایی که حوزه ارتباطات و روابط بین‌الملل از جایگاه ویژه‌ای در توسعه همکاری‌های بین کشورها برخوردار است و فعالان این حوزه تلاش می‌کنند تا با اتخاذ ساز و کارها و تدابیر نو و گسترش و تعمیق مناسبات، به تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی برای تامین حداکثری منافع ملی و صیانت از آن بپردازند و نیز نظر به اینکه تعامل موثر و سازنده با جهان یکی از راهبردهای دولت یازدهم است، ضرورت دارد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در پیروی از این مهم، تلاش وافری برای توسعه روابط بین‌المللی و کشورهای هدف را معمول کند.

لذا نظر به تعهد، تخصص و سوابق جنابعالی در این حوزه به موجب این حکم به سمت قائم مقام وزیر در امور بین‌الملل منصوب می‌شوید تا با گسترش روابط دو جانبه در ماموریت‌های این وزارتخانه با کشورها و اهتمام جدی در فعال تر کردن کمیسیون‌های مشترکی که وزارت ارتباطات مسئولیت آنها را به عهده دارد بتوانیم گام‌های موثری در جهت تحقق اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران برداریم.

انتظار می‌رود با اتکال به قادر متعال و بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های وزارت متبوع و همکاری تمامی معاونت‌ها، شرکتها و سازمانهای تابعه و در راستای سیاست‌های رئیس جمهور و دولت تدبیر و امید در جهت توسعه و آبادانی ایران اسلامی گام‌های موثری بردارید.»

به گزارش مهر، مهدی محتشمی تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل، پیش از این نیز مشاور وزیر ارتباطات و رئیس دبیرخانه کمیسیون های مشترک این وزارتخانه بود.

کد مطلب 2977298

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