اردوگاه سپاه با ظرفیت اسکان هفت هزار زائر در مرز مهران برپا شد

سردار صادق حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سپاه امیرالمومنین استان ایلام در بخشهای مختلف بهداشتی، پزشکی، اسکان، حمل و نقل و....در حال خدمات رسانی به زوار اربعین در مرز مهران است.

وی بیان داشت: یک اردوگاه بزرگ با ظرفیت هفت هزار نفر با تمامی امکانات برای زائران اربعین در مرز مهران پیش بینی شده و هم اکنون مورد استفاده زوار نیز قرار می گیرد.

فرمانده سپاه امیرالمومنین استان ایلام با اشاره به ایجاد ۱۵ ایستگاه صلواتی در شهر مهران توسط سپاه استان، اظهار داشت: دو بیمارستان صحرایی و یک درمانگاه توسط سپاه در مرز مهران ایجاد شده است.

سردار حسینی عنوان کرد: به زودی نیز دو فروند بالگرد سپاه در مرز مهران برای خدمات رسانی مطلوب مستقر می شود و علاوه بر این خدمات رسانی به زوار در بخشهای اسکان و تغذیه به صورت روزانه انجام می شود.

وی افزود: برای جابجایی زوار نیز وسایل نقلیه پیش بینی شده که بازهم از خود اردوگاه و پارکینگ بزرگ مهران این وسایل برای خدمات رسانی به زوار آماده هستند.