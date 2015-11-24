به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، کمیسر اتحادیه اروپا در امور مهاجرین روز گذشته وارد «اسلام آباد» شد و در ابتدا با «نواز شریف» نخست وزیر و «سرتاج عزیز» مشاور نخست وزیر در امور خارجی این کشور دیدار کرد.

پس از این دیدارها وی با «چودری نثار علی» وزیر کشور پاکستان دیدار و در راستای بازگشت مهاجرین پاکستانی از کشورهای اتحادیه اروپا به بحث و تبادل نظر پرداخت.

به دنبال این دیدار، وزارت خارجه پاکستان در بیانیه ای اعلام کرد: کمیسر عالی اتحادیه اروپا در امور مهاجرین بیان کرد که ما نگرانی های پاکستان در این راستا را درک می کنیم و برای دور کردن این نگرانی تمام تلاش خود را خواهیم کرد.

وی افزود: اتحادیه اروپا به دنبال یک راه حل مناسب برای بازگشت مهاجرین پاکستانی از کشورهای اتحادیه اروپا به وطن خویش است.

در بیانیه همچنین آمده است که پاکستان و اتحادیه اروپا برای همکاری در راستای مقابله با قاچاق انسان، مبارزه با تروریسم و علاوه بر این مقابله با مسئله اسلام هراسی به توافق رسیدند.

لازم به ذکر است که وزیر کشور پاکستان هفته گذشته به علت رفتار نامناسب کشورهای اروپایی با مهاجران پاکستانی قرارداد بازگشت مهاجران- که در سال ۲۰۰۹ بین پاکستان و اتحادیه اروپا منعقد شده بود- را به حالت تعویق در آورده بود.