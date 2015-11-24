اتوبوس های فرسوده ناوگان اتوبوسرانی اصفهان اصلاح شود

بابک صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با اینکه چه زمان اصفهانی‌ها می‌توانند بدون ترس از آلودگی‌های مداوم هوای اصفهان در پاییز و زمستان نفس بکشند، اظهار داشت: نکته قابل توجه این است که اصفهان از سال ۹۲ تاکنون به سمت و سوی کاهش آلودگی پیش رفته است.

وی با بیان اینکه تعداد روزهای آلوده امسال با سال ۹۲ قابل مقایسه نیست، تاکید کرد: روند کاهشی تدریجی شدت آلودگی از سال ۹۲ به ۹۳ و سپس از سال گذشته تاکنون بسیار خوب بوده است به گونه‌ای که تا شانزدهم آبانماه سال ۹۲ تعداد روزهای ناسالم ۹ روز بوده است که در سال جاری و در طول همین بازه زمانی این تعداد به دو روز کاهش یافته است.

رئیس اداره آزمایشگاه‌های محیط ‌زیست اصفهان تاکید کرد: این مسئله نشان می‌دهد که اقدامات محیط زیست در تغییر سوخت ناوگان حمل‌و نقل و پلمپ بخش مازوت‌سوز نیروگاه‌ها در کاهش و کنترل آلودگی موثر بوده است و به عنوان متولی کاهش آلودگی هوا این فعالیت‌ها را همچنان ادامه می‌دهیم.

وی با بیان اینکه رفع آلودگی واحدهای صنعتی آجر و گچ شرق که در ایجاد آلایندگی‌های خطرناک p.pm ۲.۵ نقش داشتند در کاهش آلودگی بسیار موثر بوده است، ادامه داد: انتقال صنوف آلاینده داخل شهر به خارج از اصفهان و ارتقای کیفیت صنایع خودروسازی از دیگر اقدامات موثر محیط زیست در این ارتباط بوده است.

صادقیان تصریح کرد: در هفته گذشته طی دو روز پدیده اینورژن را شاهد بودیم که اگر با شرایط آلودگی سال ۹۲ روبرو بودیم مجبور به تعطیلی این دو روز می‌شدیم.

وی در پاسخ به این سوال که برای رفع آلایندگی ناوگان اتوبوسرانی اصفهان که اعتراض‌های مردمی را نیز درپی داشته چه تمهیداتی اندیشیده شده است، تصریح کرد: محیط زیست به عنوان ناظر پروژه‌های زیست محیطی در بحث هوا این درخواست را از اتوبوسرانی داشته است که تعویض اتوبوس‌های آلوده را در دستور کار قرار دهد.

میانگین سنی بالای اتوبوس‌های اصفهان و تاثیر در آلودگی هوا

رئیس اداره آزمایشگاه‌های محیط ‌زیست اصفهان با بیان اینکه که از سال ۸۹ تا سه ماه پیش به دلیل محدودیت‌های مالی این شرکت نتوانسته بود دستگاه جدیدی را وارد ناوگان کند، اضافه کرد: بدین ترتیب پس از سه تا چهار سال میانگین سنی اتوبوس‌های اصفهان بالا رفته است و طبیعی است که این ناوگان تا حد زیادی آلاینده باشد.

وی با بیان اینکه با پیگیری و اجرای برنامه جامع سری اول پس از چهار تا پنج سال تعدادی اتوبوس به ناوگان حمل و نقل اصفهان اضافه شده است، تاکید کرد: ۴۰۰ تا ۴۵۰ دستگاه اتوبوس گازسوز که به دلیل مشکل فنی جایگاه سوخت از گردونه خارج شده بود بار دیگر اضافه شد.

صادقیان با اشاره به اینکه با توجه به جمعیت شهر اصفهان لازم است باقیمانده اتوبوس‌های فرسوده ناوگان اتوبوسرانی اصفهان نیز اصلاح شود، ادامه داد: با توجه به اقدامات معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری افزایش اتوبوس نو به این ناوگان با ظرفیت‌های روز دنیا ادامه دارد و در پایان امسال سری دوم اتوبوس‌های جدید به ناوگان حمل و نقل اضافه می‌شود.