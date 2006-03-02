دخالت جانبدارانه طرف هاي ثالث كمكي به رفع سوء تفاهم نمي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حميدرضا آصفي ادعاهاي مطرح شده در اين بيانيه پيرامون سه جزيره ابوموسي تنب بزرگ و تنب كوچك را تكراري و به لحاظ حقوقي بي پايه واساس خواند و تاكيد كرد: اين سه جزيره جزء لاينفك وابدي سرزمين ايران مي باشد.

حميدرضا آصفي با اشاره به تماسها و گفتگوهاي جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي پيرامون رفع سوء تفاهم در خصوص جزيره ابوموسي بر مبناي يادداشت تفاهم 1971 گفت : دخالت هاي جانبدارانه طرف هاي ثالث ضمن اينكه تاكنون ناكارآيي خود را به اثبات رسانده، كمكي به رفع سوء تفاهم نمي كند.

دكتر آصفي اظهار اميدواري كرد كه با استمرار گفت وگوي دوجانبه در فضايي دوستانه و توام با حسن نيت اين روند به نتيجه برسد.

سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين با اشاره به ابراز نگراني مطرح شده دربيانيه مذكور پيرامون اشاعه سلاح هاي هسته اي در منطقه خاطرنشان كرد: ايران در سال 1974 پيشنهاد دهنده ايده خاورميانه عاري از سلاح هاي هسته اي و كشتار جمعي بوده و همچنان بر آن تاكيد دارد و معتقد است با همكاري كشورهاي اين منطقه و فشار به رژيم صهيونيستي به منظور از بين بردن زرادخانه هسته اي اين رژيم اين مهم تحقق خواهد يافت.

دكتر آصفي در پايان اظهارات وزير خارجه امارات مبني بر نگراني از تاسيسات نيروگاه بوشهر را ناشي از فشارهاي تبليغي و رواني برخي قدرت هاي فرامنطقه اي دانست و افزود: ما در فرصت هاي متعدد استاندارد و ايمني بالاي تاسيسات نيروگاه بوشهر را به اطلاع مسئولين كشورهاي منطقه رسانده ايم و اخيرا نيز به منظور شفاف سازي بيشتر و اطلاع رساني به افكار عمومي منطقه از يك هيات رسانه اي از كليه كشورهاي حوزه خليج فارس دعوت كرده ايم ضمن بازديد از تاسيسات بوشهر با مقامات و مسئولين ذيربط كشورمان در اين خصوص نيز ديدار و گفتگو نمايند.