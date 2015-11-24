مشارکت واقعی مردم در حل معضلات اجتماعی اهمیت ویژه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، الهه راستگو در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به آسیب‌های منطقه ۱۲، گفت: اگر بحث هرندی خروجی مناسبی داشته باشد، می‌تواند الگوی بومی مناسبی برای رفع مشکلات در دیگر مناطق باشد.

وی با تاکید بر ضرورت حضور مختلف مردم در رفع مسائل اجتماعی گفت: رهبر معظم انقلاب هم فرمودند «هر کجا مردم حضور داشته باشند، کارها بهتر و سریعتر انجام می‌شود».

راستگو تاکید کرد: خواهش من این است کسانی که با موضوع آسیب‌های اجتماعی در هر دستگاهی جلسه برگزار می‌کنند، حضور سمن‌ها را جدی بگیرند.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: یک مجموعه در کنار هم می‌توانند مشکل را رفع کنند.

وی تصریح کرد: در محله هرندی آسیب‌ها فقط اعتیاد نیست؛ آسیب‌های بسیاری در این محله وجود دارد که ریشه آنها را باید در بیکاری جستجو کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران افزود: برای برون‌رفت از این مسئله، مجلس باید قانونگذاری کند، دستگاه‌های متولی باید به میان بیایند و مسئولیت‌های مختلف را بر عهده بگیرند.

راستگو با اشاره به الگوی دیگر کشورها گفت: در کشورهای توسعه یافته با حمایت‌های اجتماعی، مشکلات آسیب‌دیدگان رفع می‌شود. باید بدانیم اگر این مسائل رفع نشود، دود آن به چشم همه می‌رود؛ پس باید همه دستگاه‌ها و مردم در کنار هم قرار بگیرند.