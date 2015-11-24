مرکز مطالعات راهبردی بسیج رسانه اصفهان افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسیج رسانه، رضا صفری با بیان این مطلب اظهار داشت: مرکز مطالعات راهبردی بسیج رسانه استان اصفهان با هدف مطالعات ساختاری و ارائه سند چشم انداز در حوزه رسانه ها با همکاری مرکز علمی کاربردی گروه انتخاب افتتاح خواهد شد.

وی افزود: امروز رسانه ها در هزاره سوم نقش قابل توجه و تاثیرگذاری دارند و لازم است اصحاب رسانه و مطبوعات در زمینه های مطالعات راهبردی نیز فعالیت کنند.

رییس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان بیان داشت: امروز رسانه ها به عقل حقیقت ساز دنیای مدرن تبدیل شده اند و عقلی که در کنار همه ضروریات زندگی یک محیط رسانه ای، افکار عمومی را هوشمندانه مدیریت می کند تا به واسطه آن دنیایی شکل بگیرد که بدون خبرنتوان درآن زندگی کرد.

صفری ادامه داد: میل به آگاهی و شناخت، از نیازهای ذاتی انسان‌هاست كه به شكل‌های گوناگون ظهور می‌كند هر فردی به دنبال آگاهی از رویدادها گوناگون بخصوص محیط زندگی خویش است و همواره با پرسش‌های گوناگونی رو به‌ رو می‌شود كه او را نیازمند منابع اطلاعاتی و آگاهی می‌كند تا از طریق آنها به درك محیط پیرامون خود برسد گذر از جوامع ابتدایی و پیچیده شدن روابط اجتماعی و سیاسی، منابع اطلاعاتی جدیدی را می‌طلبد تا افراد به وسیله آنها بتوانند به این نیاز خود پاسخ دهند.

رییس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان تصریح کرد: این سازمان جهت انجام برنامه های راهبردی وکاربردی وپرهیز از اقدامات سطحی مبادرت به راه اندازی مرکز مطالعات راهبردی به ریاست دکتر محسن حاج کاظمیان از اساتید و فعالان حوزه رسانه، کرده است.

صفری تصریح کرد: این آیین چهارشنبه چهارم آذر ساعت ۱۵ در محل دانشگاه علمی کاربردی گروه انتخاب واقع در خیابان پروین ابتدای عسکریه دانشگاه انتخاب برگزار می شود.