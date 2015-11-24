۱۰ طرح در بیست و دومین اجلاس شورای عالی استانها بررسی می شود

احد چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جلسه هیئت رئیسه شورای عالی استانها که با حضور دکتر غلامرضا بصیری پور و اکثریت اعضاء به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، دستور کار اجلاس آتی شورای عالی به تصویب رسید.

این عضو هیئت رئیسه ادامه داد: در این اجلاس که در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد از دکتر جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری و سخنگوی هیئت دولت دعوت به عمل آمده و یکی از این دولتمردان میهمان شورای عالی خواهند بود.

سخنگوی شورای عالی استانها گفت: با تصویب هیأت رئیسه شورای عالی استانها ۱۰ طرح برای بررسی در بیست و دومین اجلاسی که آذر ماه برگزار می شود، در دستورکار صحن علنی و کمیسیونهای شورای عالی استانها قرار خواهد گرفت.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در این جلسه سه نفر از اعضاء نطق پیش از دستور خواهند داشت و موضوعات مدنظر خود را مطرح خواهند کرد.

بیست و دومین اجلاس شورای عالی استانها همزمان با ۲۵ و ۲۶ آذر ماه برگزار خواهد شد.