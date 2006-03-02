امكان حل موضوع هسته اي ايران همچنان درچارچوب آژانس وجود دارد

به گزارش گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه از پكن، "ون جيابائو" به آنگلا مركل صدراعظم آلمان گفت هنوز مي توان راه حلي براي موضوع هسته اي ايران پيدا كرد.

ون درگفتگوي تلفني خود با مركل افزود: هنوز امكان حل موضوع هسته اي ايران درچارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي سازمان ملل وجود دارد.

نخست وزير چين با اشاره به سه كشور اروپايي آلمان، انگليس و فرانسه گفت:" چين از گفتگوها و مذاكرات ايران با تروئيكاي اروپا حمايت مي كند".

صبح امروز "كين گانگ" سخنگوي وزارت خارجه چين نيز خواستار حل موضوع هسته اي ايران در چارچوب آژانس شده بود.

كين گفت: چين همچنين بر اين باور است كه جامعه بين الملل بايد به گفتگوها متعهد باشد و به پيشرفتي سريع دست يابد".

وي همچنين ابراز اميدواري كرد كه بررسي موضوع هسته اي ايران در ماه در مارس درنشست آژانس اين اهداف را تسهيل كند.

از سوي ديگر علي لاريجاني دبير شوراي عالي ايران ضمن اينكه خواستار گفتگوي بيشتر در خصوص پيشنهاد روسيه شد هشدار داد كه ارائه موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت اين پيشنهاد را از بين خواهد برد.

در همين رابطه يك مقام روسي كه از افشاي نامش خود داري كرد گفته است كه ايران آماده پذيرش اصول روسيه است اما ما نمي خواهيم آن را جداي از نياز ايران به بازگشت به مهلت قانوني مورد گفتگو قرار دهيم .