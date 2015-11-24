16 هزار نفر ساعت کارگاه آموزشی برای صنعتگران قزوین برگزار شد

عبدالقهار ناصحی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره اظهارداشت: بهبود فضای کسب و کار در شرایط کنونی یکی از برنامه هایی است که می تواند به رونق اقتصاد منجر شده و مشکلات این بخش را کاهش دهد.

وی افزود: برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارآفرینان، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان می تواند زمینه آشنایی بیشتر این افراد را با محیط تولید فراهم کند تا در صورت بروز مشکل بهتر بتوانند برای حل آن اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین یادآورشد: سازمان صنايع كوچك و شهركهای صنعتی ايران در راستای وظایف خود مبنی بر ارتقاء دانش متقاضيان احداث واحدهای صنعتی در شهركهای صنعتی با برگزاری دوره های كارآفرينی نسبت به توانمندسازی صنعتگران اقدام کرده است.

وی بیان کرد: به منظور پر كردن خلاء دانش و تجربه در فرايند سرمايه گذاری متقاضيان دوره آموزشی با حضور۲۰ نفر از سرمایه گذاران مستقر در شهرکهای صنعتی در دانشگاه آزاد قزوین برگزار شد.

ناصحی گفت: اين دوره كارآفرينی با هدف انتقال دانش و تجربيات تخصصی در حوزه كسب و كار برای اولين بار با هدف آموزش سرمايه گذاران بخش صنعت در شهرك ها و نواحی صنعتی استان برگزار شد.

وی با اشاره به اثرگذاری اين دوره یادآورشد: شركت كنندگان در دوره یاد شده با طراحی انواع مدل كسب و كار، شيوه های نوآوری و خلاقيت به طور تشریحی و کامل كسب دانش می کنند.

ناصحی اضافه کرد: محل برگزاری دوره تخصصی در مركز رشد دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شد تا تعامل بخش صنعت و دانشگاه نیز محقق شود و سرمايه گذاران از نزديك با ظرفيت های تحقيقاتی، علمی و دانش مركز رشد آشنا شوند.

برگزاری 86 دوره آموزشی در شرکت شهرکهای صنعتی قزوين

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوين تصریح کرد: 86 دوره آموزشي در شش ماهه سالجاري براي واحدهای صنعتی و توليدی مستقر در شهركها و نواحی صنعتی استان برگزار شده است.

وی افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون 16000 نفر ساعت دوره آموزشی با شرکت 560 نفر از مدیران و کاركنان واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهركها و نواحی صنعتی در سطح استان برگزار شده است.

مديرعامل شركت شهركهای صنعتی قزوين گفت: به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت مديران و پرسنل واحد هاي صنعتي كوچك، افزایش کارآیی و اثربخشی در واحد صنعتي، دوره هاي آموزشي در سه حوزه مديريتي، مهارتي و كارآفريني در زمينه هاي خوشه صنعتي بسته بندي، صنايع پلاستيك،ارتقاء مهارت هاي بازار، ايمني و بهداشت، آشنايي با قوانين مالياتي و دارايي، استراتژي بازاريابي نوين و فروش برای واحدهای صنعتی انجام گرفته است.

وی گفت: تاكنون بيش از 700 دوره آموزشي براي 13 هزار و 500 نفر با 207 هزار نفر ساعت آموزشي براي واحدهاي صنعتي برگزار شده و در شش ماهه دوم سالجاري نيز برگزاري بيش از 50 دوره در دستور كار معاونت صنايع كوچك اين شركت قرار دارد.

دوره دوم آموزش ارتقاء مهارتهای كارآفرينی متقاضيان سرمايه گذاری بخش صنعت تا پایان سال برگزار خواهد شد.