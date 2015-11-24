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۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۸

رئیس پلیس راه ایلام خبر داد:

ورود ۹۷ هزار خودرو به جاده های ایلام/حادثه ناگواری رخ نداده است

ورود ۹۷ هزار خودرو به جاده های ایلام/حادثه ناگواری رخ نداده است

ایلام - رئیس پلیس راه ایلام با اشاره به ورود ۹۷ هزار و ۶۸۷ وسیله نقلیه در دومین روز آذر ماه به محورهای مواصلاتی استان از افزایش ۱۱۳ درصدی این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن ناصری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برابر آمار تردد شمار در دومین روز آذرماه تعداد ۹۷ هزار و ۶۸۷ خودرو وارد جاده های استان ایلام شده اند.

وی ادامه داد: بر اساس آمار به دست آمده در همین روز هفت هزار و ۳۵۱ خودرو نیز وارد شهرستان مهران شده است.

رئیس پلیس راه ایلام تصریح کرد: در حال حاضر تردد در راههای مواصلاتی استان جریان دارد اما ترددها به علت حجم زیاد وسایل نقلیه به شهرستان مهران در مقاطعی با کندی انجام می شود.

ناصری تصریح کرد: با وجود حجم فراوان ترددها خوشبختانه طی ۲۴ ساعت گذشته هیچ گونه حادثه ناگوار رانندگی در جاده های استان ایلام رخ نداده است.

وی با اشاره به کوهستانی بودن اکثر راههای استان و دو طرفه بودن آن ها و عدم جدا سازی از رانندگان خواست از سرعت و سبقت غیر مجاز خودداری کنند و در صورت خواب آلودگی از ادامه رانندگی پرهیز کنند.

ناصری گفت: بیشترین تصادفات در محورهای استان ایلام ناشی از واژگونی به علت خواب آلودگی است، لذا می طلبد رانندگان در مسیر ایلام – مهران با وجود پیچ های زیاد کاملا به جلو توجه داشته باشند.

کد مطلب 2977432

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