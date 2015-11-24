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۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۱

مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی:

کمیته امداد آماده جمع آوری نذورات مردم در آستانه اربعین حسینی است

کمیته امداد آماده جمع آوری نذورات مردم در آستانه اربعین حسینی است

تبریز - مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی از آمادگی این نهاد برای جمع آوری نذورات مردم در آستانه اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی، حسین دشتی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر گفت: مردم نیکوکار آذربایجان شرقی در ماه محرم نذورات و احسان های خود را به این نهاد تحویل دادند که در اسرع وقت بین نیازمندان توزیع گردید.

وی با بیان اینکه تاکنون ۳۶ میلیارد ریال به صورت نقدی و غیر نقدی در قالب طرح احسان حسینی  به نیازمندان استان مساعدت شده است، ادامه داد: در آستانه اربعین حسینی کمیته امداد آذربایجان شرقی آماده جمع آوری نذورات و احسانات مردم عزادار ابا عبدالله الحسین است.

مدیرکل کمیته امداد استان تصریح کرد: تعیین شماره حساب ۷۷۷ بانک ملی برای جذب نذورات مردم عزادار امام حسین(ع) نیز خبر داد و گفت: طرح احسان حسینی توسط  کمیته امداد در ماه های محرم و صفر اجرا می شود.

وی استفاده از ظرفیت معنوي در راستاي آمادگی روحی و روانی مومنین جهت خدمت به نیازمندان در ماه محرم و صفر، جهت دار نمودن نذورات مردمی با هدف رسانیدن نذورات به مستمندان واقعی جامعه و تقویت و تبیین فرهنگ احسان مومنین به نیازمندان با لحاظ نمودن جایگاه ارزشی احسان حسینی از اهداف این طرح اعلام کرد.

دشتی در پایان سخنان خود یادآور شد: کمیته امداد ضمن تعامل هدفمند با هیئت‌های مذهبی، حسینیه‌ها و مساجد نسبت به جذب حاميان در قالب طرح های محسنین، طاها، اكرام نسبت به حامي‌يابي در بين عزاداران حسینی اقدام نموده است.

کد مطلب 2977437

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