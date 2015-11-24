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۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۱

رئیس مرکز پزشکی هلال‌احمر خبر داد؛

دومین تیم پزشکی هلال احمر عازم عراق شد

دومین تیم پزشکی هلال احمر عازم عراق شد

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر از پرواز دومین تیم پزشکی و درمانی هلال‌احمر ایران شامل ۶۰ پزشک، پرستار، کارشناسان آزمایشگاه و بهداشت، امدادگر و تکنسین اورژانس به عتبات عالیات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدعلی‌ مرعشی با اشاره به این که تیم دوم پزشکی هلال‌احمر، امروز وارد کربلا می‌شود، گفت: بر این اساس کادر درمانی در چادرهای هلال‌احمر ایران در باب قبله و شارع بغدادی مستقر شده و از امروز در شیفت های ۲۴ ساعته به زائران ارائه خدمت خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه تیم راه‌انداز هلال‌احمر ایران پنج‌شنبه گذشته وارد عراق شده است، گفت: به علاوه نخستین تیم درمانی هلال‌احمر ایران نیز اول آذر عازم عراق شده است تا خدمات درمانی لازم را به زائران اباعبدالله الحسین(ع) در ۴ درمانگاه هلال‌احمر ایران در نجف و کربلا و در چادرهای بین‌راهی ارائه دهند.

مرعشی با اشاره به اینکه ۸۵ تن دارو و تجهیزات درمانی به عراق ارسال شده است، گفت: علاوه بر این تیم درمانی اعزامی هلال‌احمر ایران شامل ۸۰ نفر برای استقرار در درمانگاه‌های هلال‌احمر در نجف و کربلا و تیم ۱۵۵ نفری برای استقرار در پایگاه‌های ارائه خدمات درمانی بین‌راهی نیز دو روز پیش وارد نجف شده است.

بر اساس این گزارش، ۱۸۰ تن از پزشکان و کادر درمانی هلال‌احمر ایران در بیمارستان کوت و در مسیر زائران از مهران به نجف مستقر شده و علاوه بر آن تیم درمانی هلال‌احمر ایران در ۱۴ چادر در مسیر نجف به کربلا، در ۱۴ چادر در محل اسکان زائران در کربلا و ۱۱ چادر در محل اسکان زائران در نجف و ۴ درمانگاه هلال احمر در نجف و کربلا ارائه خدمت خواهند کرد.

کد مطلب 2977439
حبیب احسنی پور

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