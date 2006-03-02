وضعيت آلودگي هوا در كلان شهرهاي ايران نگران كننده است

به گزارش خبرگزاري مهر، "دكتر هانس رات" درحاشيه بازديد از عمليات ساخت پروژه قطار شهري مشهد به خبرنگاران گفت: آلودگي هواي شهرهايي مانند تهران، مشهد، اصفهان وتبريز غير قابل تحمل خواهد شد.

وي افزود: استفاده از خودرو هاي شخصي به دليل ارزان بودن نرخ بنزين و پايين بودن عوارض خودروها هر روز در شهرهاي ايران در حال افزايش است.

او اظهار داشت: آلودگي هوا و ترافيك دو معضل اساسي كلان شهر هاي ايران بوده كه براي رفع اين آلودگي بايد از هم اكنون چاره انديشي كرد.

رات گفت: بررسي ها نشان مي دهد كه 75 درصد شهروندان شهرهاي بزرگ دنيا از خطوط قطار شهري و ناوگان حمل ونقل درون شهري و مابقي نيز از خودورهاي شخصي استفاده مي كنند.

وي اضافه كرد: اين ميزان در شهرهاي بزرگ ايران، 35 درصد براي ناوگان حمل ونقل عمومي و 65 درصد براي خودروهاي شخصي گزارش شده است.

رات درخصوص انتظارات اتحاديه از ايران گفت: مردم منابع اصلي توسعه خطوط ريلي در شهرها محسوب مي شوند و نبايد آنان را دست كم گرفت.

وي افزود: اتحاديه نگران اين است كه مسئولان با پيش فرض نداشتن توجيه اقتصادي وعدم استقبال مردم از گسترش خطوط ريلي در شهرهاي بزرگ ايران، از اين كار سرباز زنند.

سيد محسن شوشتري مدير عامل شركت قطار شهري مشهد نيز در اين ديداربا اشاره به اينكه تا كنون 85 درصد از عمليات اجرايي پروژه قطار شهري مشهد به اتمام رسيده ، افزود: از سال 78 تا كنون يك هزار و 800 ميليارد ريال براي پروژه قطار شهري مشهد كه 5/19 كيلومتر طول دارد هزينه شده است.

وي افزود: خط يك قطار شهري مشهد به طول 5/8 كليومتر آماده بهره برداري بوده و معطل واگن مانده است.