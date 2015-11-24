مردم در راه اندازی ايستگاه های صلواتی اربعين با پليس هماهنگ کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، سردار علی دولتی اظهارداشت: يکی از چالش های اربعين سال قبل، عدم نظارت بر جانمايی ايستگاه های صلواتی در مسير زائران اربعين حسينی بود که مشکلاتی را برای مردم و پليس ايجاد می کرد.

وی افزود: امسال با ياری خداوند تعامل خوبی بين نيروی انتظامی و ساير دستگاه ها ايجاد شده و همه دستگاه ها در راستای خدمت به زائران اربعين حسينی تلاش می کنند خدمتگزار مردم باشند و در راستای ارائه خدمات رفاهی و انتظامی بهتر به زائران عزيز تلاش کنند.

دولتی با اشاره به تشکيل کميته مشارکت های مردمی، گفت: اين کميته به زائران هم در داخل کشور و هم در کشور عراق کمک رسانی خواهد کرد لذا از شهروندان عزيز می خواهيم کمک ها و نذورات خود را به اين کميته تحويل دهند تا با مديريت صحيح بتوانند به بهترين نحو از زائران پذيرايی کنند.

وی به راه اندازی ايستگاه های پليس در جاده های منتهی به پايانه مرزی مهران اشاره کرد و گفت: امسال با جانمايی هایی که صورت گرفته است ايستگاه های پليس را در مناطقی مستقر کرديم که نيروی پليس علاوه بر محل در ايستگاه های صلواتی نيز حضور داشته باشند.

فرمانده انتظامی استان ايلام به مسافران و زائران اربعين حسينی هم توصيه کرد: در کشور عراق مقررات مربوط به آن کشور را رعايت و از تردد در مناطق ممنوعه خودداری شود و زائرين عزيز حتماً گذرنامه و ويزا را از مبدأ حرکت خود تهيه کنند و تا پایان سفر به همراه داشته باشند.

دولتی در خاتمه با بيان اينکه زائران پس از ورود به شهر مهران، خودروهای خود را در پارکينگ های تهيه شده، پارک کنند به آنان توصيه کرد: با توجه به کوهستانی بودن منطقه علاوه بر رعايت سرعت مطمئنه، زنجير چرخ و ساير وسايل جانبی را به همراه داشته باشند.