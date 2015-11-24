منتظر پیکارهای حساسی‌ باشید/احتمال حضور ایران و آمریکا در فینال

هادی حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن دعوت از تمامی اهالی کشتی و علاقمندان به این رشته برای حضور در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی اظهار داشت: ۱۶ تیم داخلی و خارجی با حضور برخی ستارگان ملی خود در پایان هفته جاری در دومین دوره رقابتهای کشتی آزاد جام باشگاه های جهان به میدان خواهند رفت که مطمئنم کشتی های حساس و دیدنی را رقم خواهند زد.

وی با پیش بینی فینالیست شدن تیم‌های ایران و آمریکا ادامه داد: تیم تایتان آمریکا بامداد امروز با برخی از آزادکاران عنوان‌دار و باتجربه خود وارد تهران شد تا یکی از مدعیان این دوره از رقابتها باشد. هیچ بعید نیست یک پای فینال این مسابقات در کنار مدعیان ایرانی، همین تیم آمریکایی باشد که در صورت رخ دادن چنین اتفاقی می توان انتظار کشتی حساس و تماشاگر‌پسندی را از دو تیم فینالیست داشت.

ملی پوش اسبق تیم کشتی آزاد ایران خاطر نشان کرد: تدارکات وسیعی برای برگزاری دومین دوره رقابتهای جام باشگاه‌های جهان صورت گرفته و در شرایطی میزبان این دوره از مسابقات شدیم که سال گذشته نخستین دوره را با پیشنهاد فدراسیون کشتی در کشورمان برگزار کردیم و به خوبی به نقاط ضعف و قوت دوره قبل واقف هستیم.

وی در پایان ضمن معرفی تیم‌های داخلی و خارجی حاضر در این رقابتها ادامه داد: ۱۲ تیم خارجی از آمریکا، مجارستان، آذربایجان، بلغارستان، مغولستان، قرقیزستان، گرجستان، ارمنستان، برزیل، تیم منتخب آمریکای لاتین، عراق و بنگلادش در کنار چهار تیم داخلی که برترین های لیگ برتر هستند در دومین دوره رقابتهای جام باشگاه‌ها به میدان خواهند رفت. بدین ترتیب ما شاهد حضور تیم‌های بیمه رازی، ستارگان ساری، شهرداری همدان و کفایتی مشهد نیز خواهیم بود که آزادکاران عنوان‌دار و بزرگی را در ترکیب خود خواهند داشت.

دومین دوره رقابتهای کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان با حضور ۱۶ تیم طی روزهای ۵ و ۶ آذرماه در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار می‌شود.