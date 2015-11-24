وثیقه ۱۵ میلیونی برای زائران کربلا که کارت پایان خدمت ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد بابایی با اعلام تسهیلات ویژه پلیس گذرنامه ناجا برای مشمولان در حین تحصیل که قصد مسافرت به کربلای معلی را دارند، افزود: ارائه این وثیقه، شرط لازم برای آن دسته از افرادی است که اقدام به دریافت قانونی گذرنامه میکنند. البته لازم به ذکر است که مشمولان یاد شده بعد از بازگشت از مسافرت، میتوانند نسبت به بازپسگیری وجه اقدام کنند.
وی همچنین از افزایش ۳۶.۵ درصدی صدور گذرنامه از ابتدای فروردین امسال تا سیام آبان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: طی ۸ ماهه امسال، ۱۸۹ هزار و ۲۷۲ گذرنامه صادر شده است.
بابایی با اعلام اینکه صدور گذرنامه به صورت الکترونیکی در تمامی دفاتر پلیس + ۱۰ انجام میشود، افزود: صدور الکترونیکی گذرنامه سبب سرعت و تسهیل در دریافت گذرنامه میشود؛ به گونهای که این گذرنامه طی دو روز برای شهروندان ارسال میشود.
رئیس پلیس گذرنامه نیروی انتظامی افزود: صدور گذرنامه و انجام کارهای اداری آن یک روز به طول میانجامد و یک روز دیگر صرف رسیدن گذرنامه به دست متقاضی میشود.
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