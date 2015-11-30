خبرگزاری مهر – گروه استانها: صبح یکی از اولین روزهای آخرین ماه پاییز است ولی هوای شهر بهروزهای زمستانی تنه میزند، دستهایم را «ها» میکنم و بعد در جیب پالتویم فرومیبرم، صدای رعدوبرق در گوش شهر میپیچد و اولین قطرات باران روی صورت عابران مینشیند.
باران شدت میگیرد و قدمهایم را تندتر برمیدارم تا خودم را به دست سایهبانی برسانم، نگاهم خیابان باباطاهر را میپاید، دانههای باران تن خیابان را میشوید و رد خونابه مرغهای ذبحشده در بستر خیابان راه جوی آب را در پیش میگیرد، اینجا دریکی از خیابانهای محل عبور و مرور گردشگران، باباطاهر از مرغ فروشها مینالد.
از مردی که به تمنای خرید مرغ زنده آمده تا خونش را قربانی ماشین تازه خریداریشدهاش کند تا دختربچه کوچکی که گوشه چادر مادرش را گرفته و برای مرغی که پرپرمی زند از گوشه چشمهایش اشک سرریز میشود، همه صحنههایی است که در عبور از خیابان باباطاهر با آن مواجه خواهی شد.
صدای مرغ و خروسها هم که جای خود دارد که گهگاه سمفونی عجیبی وسط خیال دوبیتیها باباطاهر سر میدهند تا اوضاع یکی از گردشگر پذیرترین خیابانهای شهر برای خودش داستانی شود.
من همچنان کنار دیوار خیابان را میپایم، نگاهم بین جان دادن خروس و اشکهای کودک میرود و برمیگردد...باران هم همچنان به شستشوی خیابان و عابرانش مشغول است.
میدان امام در شهر همدان یک محوطه تاریخی و یادگار دوران قاجار و خیابان باباطاهر یکی از خیابانهای متصل به این محوطه تاریخی است و جای این سؤال وجود دارد که آیا وجود چنین شغلهایی در این محوطه به چهره گردشگری همدان خدشه وارد نمی کند؟
از این مسئله هم که بگذریم نام این خیابان، خیابان باباطاهر و نام یکی از مشهورترین شاعران همدانی و ایرانی بوده که دوبیتیهایش زبان زد خاص و عام است و شاید وقتی برای اولین بار که یک توریست پا به همدان بگذارد نهتنها راجع به آرامگاه باباطاهر بلکه راجع به خیابانش هم کنجکاو شود و بهطورقطع پس از مشاهده وضعیت نابه سامان آن خیابان با خود بگوید اینجا خیابانی است که شخصیتش نامی جهانی دارد!؟
این شغلها نهتنها جلوه بصری مناسبی ندارد بلکه بهداشت محیط را زیر سؤال می برد
وجود این شغلها نهتنها جلوه بصری مناسبی ندارد بلکه میتواند بهداشت محیط را هم زیر سؤال ببرد و بهتنهایی عامل انتشار ویروسهای خطرناکی باشد که جان مردم را به خطر میاندازد.
یک شهروند همدانی دراین خصوص بابیان اینکه شهروندان و مسافران از ساعات آغازین روز تا ساعات پایانی که در مرکز شهر همدان تردد داشته باشند در حواشی میدان امام و یا اطراف تپه هگمتانه شاهد خریدوفروش انواع حیوانات و پرندگان مانند مرغ، خروس، کبوتر و غیره هستند، گفت: مردم از محیط ناخوشایند مرغ فروشی در شهر گلایهمندند.
مریم احمدی بابیان اینکه عبور از این منطقه بسیار ناخوشایند بوده و اغلب سعی میکنم از این منطقه عبور نکنم و اگر هم مجبور به گذر از این منطقه باشم مسیر خود را از داخل سوارهرو تنظیم میکنم تا بخش پیادهرو، گفت: مسئولان باید نسبت به رفع مشکل در این منطقه اقدام کنند.
وی گفت: مشاهده سربریدن، خونریزی و دستوپا زدن حیوان و پرنده آنهم در مرکز شهر چندان صحنه زیبنده و خوبی نبوده و سبب ایجاد ذهنیت های ناخوشایندی نزد شهروندان و گردشگران میشود.
در این خصوص مدیرکل دامپزشکی استان همدان معتقد است: ذبح دام درجایی که رفتوآمد افراد زیاد است کاملاً اشتباه است.
محمود رضا رسولی بابیان اینکه باید این وضعیت ساماندهی شود، افزود: باید مکانی را بهعنوان بازار پرندگان در نظر بگیریم.
مدیرکل دامپزشکی استان همدان در ادامه گفت: شاید از دید بسیاری افراد این کار لزومی نداشته باشد و خیلی از افراد خواهان جمعآوری چنین شغلهایی از سراسر شهر هستند اما باید توجه داشت که تعدادی از افراد سالهای طولانی است که از این راه امرارمعاش میکنند و افراد زیادی هستند که به پرندگان زنده نیاز پیدا میکنند.
پرنده فروشی در جوار تپه تاریخی هگمتانه
رسولی با اشاره به تپه هگمتانه در شهر همدان گفت: متأسفانه این مسئله فقط به خیابان باباطاهر متمرکز نمیشود بلکه بسیاری از پرنده فروشیها در اطراف تپه هگمتانه قرار دارد.
وی بابیان اینکه تپه هگمتانه جای مناسبی برای فروش پرندگان نیست، افزود: برای بازار پرندگان در سطح شهر مکانی در نظر گرفتهشده اما هنوز در شورای شهر این موضوع بهطور کامل تایید نشده است.
مدیرکل دامپزشکی استان همدان گفت: حل این مسئله بهتنهایی از عهده دامپزشکی برنمیآید بلکه نیازمند همکاری سایر ارگانها ازجمله شهرداری و مراجع قضایی هستیم.
تنها مشکل در زنده فروشی پرندگان جلوه بصری نیست بلکه این امر در انتقال بیماری از حیوان به انسان نقش دارد
رسولی با اشاره به بحث بهداشت گفت: تنها مشکل در زنده فروشی پرندگان جلوه بصری نیست بلکه این امر در انتقال بیماری از حیوان به انسان نقش دارد و خطر انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام و طیور دور از انتظار نیست بنابراین مکانی که برای بازار پرندگان انتخاب میشود باید موارد بهداشتی بهطور کامل در آن رعایت شود.
وی در ادامه گفت: این مسئله کار یکشب نیست بلکه باید از ریشه مسئله را حل کرد.
مدیرکل دامپزشکی استان همدان بابیان اینکه بیش از ۸۳۲ بیماری مشترک بین انسان و حیوان وجود دارد، گفت: باوجوداین همه بیماری انسانها باید محتاطتر عمل کنند و از خود در مقابل بیماریهایی مانند آنفولانزای مرغی، حصبه، تب مالت و... محافظت کنند.
رسولی عنوان کرد: باوجوداین همه بیماری به هیچ عنوان عرضه طیور به این شکل را توصیه نکرده و در حد اختیار خود با آن برخورد میکنیم اما در بعضی از مسائل اجازه ورود نداریم و اجرای کاربر عهده شهرداری است.
ابراهیم سماواتی یکی از کسبه خیابان باباطاهر در مورد وضعیت کار خود گفت: من سالهای زیادی است که هرروز صبح به اینجا میآیم و تا آخر شب در این مکان هستم و کارم عرضه طیور زنده است.
هر کس طیور زنده بخواهد مستقیم به من مراجعه میکند
وی بابیان اینکه در این مکان شناختهشده هستم، گفت: من در این محل شناختهشده هستم و هر کس طیور زنده بخواهد مستقیم به من مراجعه میکند اما مشکل بزرگ ما مشکل مکان است.
سماواتی با اشاره به مشکل مکان گفت: به دلیل نبود مکان مجبور هستیم طیور خود را در میان وسایل مغازهداران پنهان کنیم چراکه بسیاری از مواقع مأموران شهرداری با دیدن طیور سعی در جریمه کردن ما دارند یا تقاضای ترک محل را میکنند.
وی در ادامه گفت: آنها وقتی میتوانند از ما تقاضای ترک محل را داشته باشند که مکان مخصوصی در اختیار ما بگذارند اما فقط میگویند بروید اما نمیگویند کجا و اصلاً به این مسئله که من کارم این است و از این طریق درآمد کسب میکنم توجهی ندارند.
سماواتی با اشاره به مرغ فروشان اطراف تپه هگمتانه نیز گفت: متأسفانه این موضوع فقط مشکل من نیست و افرادی هم که در اطراف تپه به این کار مشغول هستند مشکل جادارند.
باید بهجای پاک کردن صورتمسئله، مسئله را حل کرد
درحالیکه هر دستگاهی برای ساماندهی وضعیت موجود توپ را در زمین دیگری میاندازد معلوم نیست که چه زمانی این مشکل حل خواهد شد.
به قول آقا ابراهیم مرغ فروش مسئولان فقط میگویند بروید اما هیچکس به آنها نمیگوید به کجا بروید؟ شاید بهتر باشد بهجای پاک کردن صورتمسئله، مسئله را حل کرد و واقعاً به فکر راه چارهای باشیم.
باران همچنان روی صورت کاسبان خیابان باباطاهر میزند و هنوز صدای مرغ و خروسها خیابان را برداشته است، دوباره دستهایم را «ها» میکنم و در جیب پالتویم فرومیبرم و به سبک برخی مسئولان خیابان و مشکلاتش را پشت سرم جا میگذارم.
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