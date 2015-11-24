پایگاه مقاومت بسیج شهید چمران در یزد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تشکری رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد صبح سه شنبه در آیین افتتاحیه پایگاه مقاومت اداری شهید چمران در محل سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد اظهار داشت: یکی از دستاوردهای برجسته و مهم انقلاب اسلامی، تشکيل ارتش گسترده اسلامی و مردمی يعنی بسيج مستضعفان بود.

وی ادامه داد: حضرت امام خمینی (ره) در پنجم آذر ۱۳۵۸، فرمان تشکيل بسيج را صادر کردند و فرمودند«مملکتی که ۲۰ ميليون جوان دارد، بايد ۲۰ ميليون ارتش داشته باشد»، هنوز يک سال از صدور فرمان امام نگذشته بود که رژيم بعث عراق با هدف براندازی نظام نوپای اسلامی و با حمايت استکبار جهانی، عليه ايران دست به حمله همه جانبه زد و بسیجیان با تقديم خون خود نهال نوپای انقلاب اسلامی را آبياری کردند و حماسه‌ ها و رشادت‌ های بی سابقه‌ ای آفريدند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد گفت: از مهمترين ويژگی های بسيج، اسلامی و مردمی بودن آن است و بسيج نهايت تجلی و بروز يک ارتش مردمی و عالی ترين مرتبه تعامل نيروهای مسلح يک کشور با توده مردم است.

تشکری افزود: از ديگر ويژگی های مهم اعضای بسيج؛ اخلاص، ايثار، صفای روحی و باطنی آن ها است و بسيجی با ارزش های انقلاب اسلامی گره خورده و بسيج همواره نمادی از مقاومت انقلاب اسلامی بوده و در بحران ها به دفاع از کيان انقلاب پرداخته است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد تصریح کرد: نمونه عینی جانفشانی بسیج در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس است که بسیجیان برای دفاع از میهن اسلامی ایران و انقلاب حضور یافتند و اکنون نیز در همه صحنه ها حضور داشته و در راه دفاع از آزادی و اسلام و ولایت از هیچ کوششی فروگذاری نمی کنند.

هفته بسيج فرصتی برای يادآوری‌های مفاهيم اصيل بسيج است

جانشین فرمانده سپاه الغدیر استان یزد نیز در این مراسم گفت: هفته بسيج فرصتی برای يادآوری های مفاهيم اصيل بسيج و نگاهی به کارکردهای اين نهاد مردمی است.

محمدحسین قرقچیان افزود: مقام معظم رهبری در مورد بسيج فرموده‌اند «بسيج عبارت است از مجموعه‌ ای که در آن پاکترين انسان‌ ها، فداکارترين و آماده به کارترين جوانان کشور در راه اهداف عالی اين ملت و برای کمال رساندن و به خوشبختی رساندن اين کشور جمع شده‌ اند».

وی ادامه داد: بسيج عبارت است از تشکيلاتی که در آن افراد متفرق و تنها، به يک مجموعه عظيم، منسجم، آگاه، متعهد، بصير و بينا به مسائل تبديل می شوند و این مجوعه همواره دشمنان را بيمناک و دوستان را اميدوار کرده است و تا زمانی که با بصیرت و تحت فرمان مقام عظمای ولایت باشیم همه توطئه های دشمنان به فضل خداوند ناکام خواهد ماند.

جانشین فرمانده سپاه الغدیر استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه پایگاه مقاومت اداری سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد یکی از اولین پایگاه های مقاومت در سطح کشور است، گفت: این پایگاه تحت نظارت بسیج کارمندان سپاه الغدیر استان فعالیت خواهد کرد و ان شاءالله با همدلی و پشتکاری که وجود دارد نسبت به عضوگیری در سراسر استان از این نهاد اقدام خواهد کرد.

قرقچیان افزود: به مناسبت هفته بسیج و در این هفته دو پایگاه بسیج اداری دیگر نیز تا پایان هفته در سراسر استان افتتاح خواهد شد که در محل شهرداری و همچنین در دانشگاه آیت الله حایری شهرستان میبد خواهد بود.

جانشین فرمانده سپاه الغدیر استان یزد اظهار داشت: در حال حاضر در استان یزد بیش از ۲۰۰ پایگاه مقاومت اداری وجود دارد که در راستای جذب و سازماندهی و انسجام بخشی نیروهای کارمند و بسیج فعالیت می کنند و همچنین در راستای کمک به دولت نیز فعالیت های خوبی را انجام داده اند.

گفتنی است در این مراسم مهدی دهقان به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت شهید چمران سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد معرفی شد.