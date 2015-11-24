به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فروشگاه مرکزی شهر کتاب، با انتشار فهرست پرفروش های شهر کتاب مرکزی در نیمه دوم آبان، عناوین پرفروش حوزه های تاریخ، روانشناسی، فلسفه، داستان، شعر، كودك، نوجوان، دین و عرفان، هنر، علم، دفاع مقدس و آموزشی معرفی شدند.

میان کتاب های تاریخی می توان نام «یادداشت‌های علم»، «مجموعه تاریخ شفاهی و تصویری ایران معاصر»، «ایران بین دو انقلاب»، «ایرانیان دوران باستان تا دوره معاصر» و «شهر فرنگ اروپا (چكیده‌ای از پیدا و پنهان تاریخ قرن بیستم)» را به عنوان پرفروش ها مشاهده کرد.

«دختری در قطار»، «نی سحرآمیز و چند داستان دیگر»، «بیگانه»، «دنیای سوفی» و «تنهایی پرهیاهو» پرفروش های کتاب های داستانی هستند.

«تكلم میلاد تابناك فنا»، «هم شاعر هم شعر (تاملاتی در باب شعر و شاعران معاصر)»، «از هر ملوانی كه خواستی بپرس» و «زاده اضطراب جهان (۱۵۰ شعر از ۱۲ شاعر اروپایی)» کتاب هایی هستند که در بخش شعر، بیشترین استقبال از آن‌ها به عمل آمده است.

پرفروش های کتاب‌های روانشناسی هم به این ترتیب معرفی شده اند: «چگونه در زندگی برنده شوید»، «بی‌شعوری»، «آدمم یا الاغ (دایره‌المعارف خودشناسی)»، «تئوری انتخاب (درآمدی بر روان‌شناسی امید)» و «شفای زندگی».

«پرسیدن مهم‌تر از پاسخ دادن است»، «در باب حكمت زندگی»، «مسائل كلیدی فلسفه» و «در پی معنا» هم کتاب هایی هستند که در حوزه فلسفه بیشترین فروش را داشته اند.

بین کتاب های بخش هنر این فروشگاه هم عناوینی چون «عكس و دیدن عكس»، «عكاسی و ادبیات»، «هنر در گذر زمان»، «تاریخ هنر معاصر جهان (انقلاب مفهومی)» و «زبان تصویر» در فهرست پرفروش ها جا گرفته اند.

«مفاتیح‌الحیاه»، «۳۶۵ روز با قرآن (در صحبت قرآن)»، «حاج‌آقا مجتبی»، «زبان شعر در نثر صوفیه» و «مجموعه رسائل مشهور به كتاب الانسان الكامل» هم پرفروش های حوزه دین و عرفان در نیمه دوم آبان ماه هستند.

بین کتاب های علمی هم می توان «جهان هولوگرافیك»، «آینده ذهن (جست‌وجوی علمی برای شناخت افزایش توانایی و پیشرفت ذهن)»، «فیزیك ناممكن‌ها»، «نگاهی انتقادی به درمان‌های دندان‌پزشكی» و «شیمی چیست» را به عنوان کتاب های پرفروش مشاهده کرد.

«آن بیست و سه نفر»، «پایی كه جا ماند»، «من زنده‌ام»، «لشكر خوبان» و «دا (خاطرات سیده زهرا حسینی)» کتاب های پرفروش بخش انقلاب و دفاع مقدس در این مدت هستند.

بین کتاب های آموزشی هم می توان نام « Vocabulary for IELTS »، «آلمانی در سفر»، « Cambridge English IELTS »، «خودآموز مكالمه انگلیسی در ۹۰ روز به شیوه نصرت»، «انگلیسی در سفر» و «گرامر پایه کاربردی» را به عنوان پرفروش ها دید.

«چطوری خیلی بدخط بنویسیم»،«خطای ستارگان بخت ما»،«اتود در قرمز لاكی»، «یك سال بدون او»، «وحشی‌ترین‌ها مسخره‌ترین‌ها بامزه‌ترین‌ها و خفن‌ترین‌های دنیا»، «بابا لنگ‌دراز (عاشقانه‌های كلاسیك ۸)» و «چخوف» هم کتاب هایی هستند که در حوزه عناوین نوجوان به بیشترین میزان فروش دست پیدا کرده اند.

پرفروش های بخش کتاب های کودک هم به این ترتیب هستند: «یخ‌زده»، «دیو كوچولو به مدرسه می‌رود»، «ماهی سیاه كوچولو»، «كتاب چهره‌سازی»، «وای نه»، «آ اول الفباست»، «اندازه همه دنیا دوستت دارم» و «اگر گرگ بودی».