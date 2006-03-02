زمان توزيع كارت ورود به جلسه آزمون دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته تمديد شد

به گزارش خبرگزاري مهر، به منظور فراهم آوردن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه بر اساس اطلاعيه منتشره پيك سنجش آزمون آنان بعد از ظهر روز جمعه 12اسفند و صبح شنبه 13 اسفند برگزار مي شود و تاكنون براي دريافت كارت ورودي اقدام نكرده اند ترتيبي اتخاذ شده تا بتوانند كارت آزمون خود را دريافت كنند.

كارت ورود به جلسه آزمون داوطلباني كه آزمون آنان در بعد از ظهر جمعه 12 اسفند ماه برگزار مي شود منحصرا در صبح جمعه 12 اسفند ماه نيز توزيع مي شود.

كارت ورود به جلسه آزمون ساير كد رشته هاي امتحاني كه آزمون آنها 13اسفند برگزار مي شود در صبح و عصر روز جمعه 12 اسفند ماه نيز توزيع مي شود.