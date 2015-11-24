به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری شیراز، علیرضا پاک‌فطرت در جلسه با دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان با تأکید بر اینکه باید فضای جامعه برای افراد هنجارشکن با برخورد قاطع آمران به معروف و ناهیان از منکر ناامن شود، اظهار داشت: امر به معروف باید متفکرانه و اصولی باشد و همه در میدان باشند.

وی با بیان اینکه از بین بردن هنجارشکنی‌های جامعه با برخوردهای سطحی امکان‌پذیر نیست، افزود: این موضوع را نمی‌توان با التماس دعا حل کرد و باید با قدرت و قاطعیت ریشه آن را خشکاند.

شهردار شیراز با اشاره به رفتارهای متناقض برخی افراد جامعه، بیان کرد: فرزندان ما آنچه ما می‌خواهیم نمی‌شوند بلکه آن چیزی می‌شوند که ما هستیم و باید این نکته همواره مدنظر پدران و مادران باشد که آنها نخستین الگوی فرزندانشان هستند.

پاک‌‌فطرت تصریح کرد: کسی که برای خوشایند جامعه رفتار مناسب و موجه انجام می‌دهد و بعد در خانه خود پای شبکه‌های ماهواره می‌نشیند نمی‌تواند فرهنگ خوبی را به فرزند خود القا کند بلکه این رفتار متناقض تأثیر برعکس می‌گذارد.

وی بیان کرد: گاهی به کسانی که در زمان جنگ پیش‌قراول بوده‌اند و اکنون خانه‌نشین شده‌اند خرده می‌گیرم که چرا گوشه گرفته‌اند و فضا را در اختیار افرادی گذاشته‌اند که برخی از آنها حتی فضای جنگ، مقاومت و دلسوزی نسبت به نظام را درک نکرده‌اند.

شهردار شیراز با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر تنها در بحث حجاب نیست، عنوان کرد: اگر در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قوی عمل شود حتی با امر به معروف و نهی از منکر می‌توان هزینه‌های شهر را نیز به شدت کاهش داد.

پاک‌فطرت با اشاره به اینکه بحث پاکیزه‌تر شدن شهر، کاهش سرقت و کاهش تخریب تأسیسات شهری را با امر به معروف و نهی از منکر از سوی تمامی شهروندان می‌تواند صورت گیرد، گفت: استفاده بهینه از امکانات و مصرف درست انرژی باید ابتدا از مسئولان آغاز شود و سلسله‌وار از تمامی مسئولان به زیرمجموعه‌ها تسری یابد.

وی با بیان اینکه مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز نیز باید در این موضوع فعال شود، افزود: این مجمع در این زمینه کارهای خاصی را آغاز کرده اما باید در گستره شهر به طور کامل صورت گیرد تا حساسیت موضوع به شهروندان منتقل شود.

شهردار شیراز با اشاره به اینکه امروزه در شهر شیراز نه به طور عام اما برخی مواقع در برخی نقاط شهر زنان و دختران محجبه با حجاب کامل نیز امنیت ندارند تا به راحتی در شهر تردد کنند، اظهار داشت: باید با قدرت و قاطعیت بیشتری نسبت به برخورد با هنجارشکنان ورود کرد.

پاک‌فطرت با تأکید بر اینکه برخورد جدی با افرادی که مزاحم نوامیس مردم می‌شوند ضرورت دارد، خاطرنشان کرد: باید کل جامعه و فضای شهر شیراز برای این افرادِ هنجارشکن ناامن شود.

وی با بیان اینکه هر کسی حق دارد آزادانه و بدون مزاحم در شهر در هر نقطه‌ای قدم بزند و تردد کند، تصریح کرد: اگر کسی برای فردی مزاحمت ایجاد کرد و رفت؛ چگونه می‌توان این موضوع را پیگیری کرد؟

شهردار شیراز از راه‌اندازی شورای امر به معروف و نهی از منکر در شهرداری شیراز خبرداد و بر مشارکت همه‌جانبه تمام دستگاه‌ها برای گسترش و ترویج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تأکید کرد.

پاک‌فطرت تصریح کرد: این موضوع باید با محوریت فرماندهی حوزه بسیج شهرداری شیراز و با هماهنگی کامل دبیرخانه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان، پیگیری و اجرایی شود.

وی با بیان اینکه شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرداری شیراز در تمام سازمان‌ها، مناطق و معاونت‌ها با محوریت بالاترین مسئول مجموعه تشکیل شود، عنوان کرد: باید شخصی دلسوز و امین به عنوان دبیر این شورا در هر حوزه تعیین شود.

شهردار شیراز با اشاره به برخی فعالیت‌ها در راستای تحقق و اجرایی کردن امر به معروف و نهی از منکر بیان کرد: بهبود شرایط در راستای تمرکز بر روی بنیان خانواده، حفظ نسل سالم در اخلاق و جسم با ترویج ورزش در خانواده‌ها و سطح جامعه ممکن می‌شود که البته باید از مسئولین آغاز شود تا تأثیر بیشتری داشته باشد.

پاک‌فطرت گفت: بهره گیری از امر به معروف و نهی از منکر برای ترویج اخلاق نیکو و پوشش مناسب برای همه آقایان و خانم‌ها، پاکیزگی شهر، بهبود فرهنگ ترافیک و رعایت اصول راهنمایی و رانندگی، نگهداری تأسیسات شهری و نیز کاهش رذایل اخلاقی همانند غیبت، دروغ، بدگویی و ... ضرورت دارد.